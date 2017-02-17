  • BIST 88.653
  • Altın 145,709
  • Dolar 3,6508
  • Euro 3,8935
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
  • İzmir 11 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 4 °C
  • Giresun 3 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 3 °C

Ydü Hastanesinde “Üç Boyutlu” Dönem Başladı

» »
Ydü Hastanesinde “Üç Boyutlu” Dönem Başladı
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde (YDÜ) üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modelleri kullanılmaya başlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde (YDÜ) üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modelleri kullanılmaya başlandı. İlk olarak Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda kullanılmaya başlanan bu modeller sayesinde hastalar, hastalığı veya gerçekleşecek ameliyatı ile ilgili derinlemesine bilgilendiriliyor.

YDÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve NEU3D Laboratories Medikal Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, hem girişim öncesi hasta bilgilendirmede hem de öğrenci eğitimine katkıda oldukça fayda sağlayan üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modellerinin YDÜ, Deneysel Sağlık Araştırmaları Merkezine bağlı NEU3D Laboratoriesde üretilmeye başladığını bildirdi. Pilot uygulamaya YDÜ Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında başlandığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mammadov, bu modellerin piyasadaki ürünlerden en büyük farkının tamamının gerçek hasta görüntülemesinden (tomografi, MR) elde edilmiş olup, hastanın patolojisini tam olarak gösterebilmesi olduğunu söyledi.

Model üzerinden hastalığı veya gerçekleşecek ameliyat ile ilgili bilgi veriliyor

Üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modelinin sürecine de değinen Yrd. Doç. Dr. Mammadov, "Hastaya çekilen radyolojik görüntüleme sonuçları bilgisayar programları ile işlenip hastalıklı bölge izole edilir, model üç boyutlu yazıcıda baskıya hazır hale getirilir ve basılır. Sonrasında hastaya çıkan model üzerinden hastalığı veya gerçekleşecek ameliyatı ile ilgili bilgi verilir. Böylece hasta ameliyat edilecek bölgeyi tam olarak görür. Bu yöntemde amaç sadece hasta bilgilendirme değil, sağlık bilimlerinde öğrenim gören öğrencilere de bu gerçekçi modeller üzerinden eğitim vermektir" dedi.

Mammadov, aynı zamanda şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında kullanılmaya başlanan bu yöntemin yakın bir zamanda hastane genelinde hayata geçmesinin planlanlandığını vurguladı.

Ydü Hastanesinde “Üç Boyutlu” Dönem Başladı

Ydü Hastanesinde “Üç Boyutlu” Dönem Başladı

Ydü Hastanesinde “Üç Boyutlu” Dönem Başladı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lazer Teknolojisi İle Prostat Büyümesi Kabus Olmaktan Çıkıyor17 Şubat 2017 Cuma 13:28
  • Katarakt Ameliyatı Oldu, Ellerine Çok Şaşırdı17 Şubat 2017 Cuma 13:28
  • Uzmanlardan Soğuk Havalarda Cilt Sağlığı Uyarısı17 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • Migren Sadece Baş Ağrısı Değil17 Şubat 2017 Cuma 12:08
  • D Vitamini Eksikliğine Dikkat17 Şubat 2017 Cuma 11:28
  • Eklem Kireçlenmesinde Prp Tedavisi17 Şubat 2017 Cuma 10:13
  • ’Kolik’ Erkek Bebeklerde Daha Sık Görülüyor17 Şubat 2017 Cuma 09:53
  • Lekesiz Bir Cilt Hayal Değil17 Şubat 2017 Cuma 09:33
  • Sigara Yılda 108 Bin Kişinin Ölümüne Sebep Oluyor17 Şubat 2017 Cuma 09:18
  • İşte Evde En Çok Yaşanan Kazalar Ve Yapılması Gerekenler17 Şubat 2017 Cuma 09:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti