Ydü Hastanesinde “Üç Boyutlu” Dönem Başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde (YDÜ) üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modelleri kullanılmaya başlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde (YDÜ) üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modelleri kullanılmaya başlandı. İlk olarak Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda kullanılmaya başlanan bu modeller sayesinde hastalar, hastalığı veya gerçekleşecek ameliyatı ile ilgili derinlemesine bilgilendiriliyor.

YDÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve NEU3D Laboratories Medikal Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Emil Mammadov, hem girişim öncesi hasta bilgilendirmede hem de öğrenci eğitimine katkıda oldukça fayda sağlayan üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modellerinin YDÜ, Deneysel Sağlık Araştırmaları Merkezine bağlı NEU3D Laboratoriesde üretilmeye başladığını bildirdi. Pilot uygulamaya YDÜ Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında başlandığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mammadov, bu modellerin piyasadaki ürünlerden en büyük farkının tamamının gerçek hasta görüntülemesinden (tomografi, MR) elde edilmiş olup, hastanın patolojisini tam olarak gösterebilmesi olduğunu söyledi.

Model üzerinden hastalığı veya gerçekleşecek ameliyat ile ilgili bilgi veriliyor

Üç boyutlu yazıcıdan çıkan organ modelinin sürecine de değinen Yrd. Doç. Dr. Mammadov, "Hastaya çekilen radyolojik görüntüleme sonuçları bilgisayar programları ile işlenip hastalıklı bölge izole edilir, model üç boyutlu yazıcıda baskıya hazır hale getirilir ve basılır. Sonrasında hastaya çıkan model üzerinden hastalığı veya gerçekleşecek ameliyatı ile ilgili bilgi verilir. Böylece hasta ameliyat edilecek bölgeyi tam olarak görür. Bu yöntemde amaç sadece hasta bilgilendirme değil, sağlık bilimlerinde öğrenim gören öğrencilere de bu gerçekçi modeller üzerinden eğitim vermektir" dedi.

Mammadov, aynı zamanda şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında kullanılmaya başlanan bu yöntemin yakın bir zamanda hastane genelinde hayata geçmesinin planlanlandığını vurguladı.