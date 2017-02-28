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Ydyo Gelişim Odaklı Projeler Yürütüyor

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Ydyo Gelişim Odaklı Projeler Yürütüyor
Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), gerçekleştirdiği sınıf içi ve dışı etkinliklerle yabancı dil eğitimini daha eğitici, bilgilendirici,...

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO), gerçekleştirdiği sınıf içi ve dışı etkinliklerle yabancı dil eğitimini daha eğitici, bilgilendirici, eğlenceli ve kültürel aktivitelerle desteklenen bir şekilde vermek için çalışıyor.

Zorlu bir süreç olan dil öğrenimini daha etkili ve eğlenceli kılmak amacıyla, gönüllü hocalarla sınıf dışı aktiviteler düzenlenen Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, farklı sınıflardan öğrencilerin bir araya getirilmesiyle öğrencilerin kendi durumlarını gözleyebilmesi de sağlanıyor. Öğrencilerin kelime dağarcığının geliştirilmesi için "Let's Play Scrabble" ve benzeri dil becerilerine dayalı etkinlikler düzenleniyor. Bunların yanı sıra fakültelerden davet edilen hocalarla öğrenciler buluşturulup, bölümler hakkında merak edilenlerin öğrenilmesi sağlanıyor. Geçtiğimiz dönem, kültürel bir platform sunmak amacıyla müzik dinletileri, imza günleri, film gösterimleri gibi 37 etkinliğe imza atan Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Eskişehir'e adapte olmaya çalışan öğrenciler için okul dışı geziler de organize ediliyor.

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görev yapan öğretim elemanlarının işbirliği içinde çalışarak, kendilerini geliştirmeleri amacıyla meslek gelişim etkinlikleri de düzenleniyor. İhtiyaç analizi anketi sonuçları doğrultusunda tespit edilen eğitimler, akademik personele çalıştaylar, çarşamba toplantılarındaki fikir paylaşımları, gönüllü öğretmenlerin öğretimin tüm aşamalarını planladıkları "Birlikte Öğretme Etkinlikleri" gibi değişik formlarda veriliyor. Ek olarak, Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarının yurt dışı ve içinde düzenlenen konferanslarda sundukları çalışmalardan personelin ihtiyaç duyduğu konuların, sene sonunda düzenlenecek bir konferansta sunulması planlanıyor. Tüm bu etkinliklerin asıl amacıysa, öğretim elemanlarının birbirinden öğrenerek, Anadolu Üniversitesi'nin misyonu olan "yaşam boyu eğitim" hedefini yakalamak.

Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Belgin Aydın, yüksekokul olarak gerçekleştirdikleri planlı ve öğrenci odaklı sistemsel çalışmalarla öğrencilerin giderek artan bir başarı grafiği sergilediğini söyledi.

Ydyo Gelişim Odaklı Projeler Yürütüyor

Ydyo Gelişim Odaklı Projeler Yürütüyor

Ydyo Gelişim Odaklı Projeler Yürütüyor

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