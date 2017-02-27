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Yedaş, Tes-iş İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

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Yedaş, Tes-iş İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı
Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde abonelerine kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen YEDAŞ; TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri...

Samsun, Ordu, Çorum, Amasya, Sinop illerinde abonelerine kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen YEDAŞ; TES-İŞ (Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası) ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, Hukuk Müşaviri Murat Çetinkaya, İnsan Kaynakları Müdürü Kerim Açıkalın; TES-İŞ Şube Başkanı Nakif Yılmaz, Şube Sekreteri Gökay Özdal'ın katılımlarıyla gerçekleşen imza töreninde YEDAŞ çalışanlarının huzurlu bir ortamda ve güven içerisinde çalışmalarını sürdürmelerinin hedeflendiği vurgulandı. 1 Nisan 2016-31 Mart 2018 yılları arasında geçerli olacak sözleşmenin 117 maddeden oluştuğunu ifade eden Genel Müdür Rıdvan Aktürk, "Çalışanlarımızı en önemli paydaşlarımız arasında görüyoruz ve onların mutluluğunu önemsiyoruz. Koşulsuz müşteri memnuniyetinin de yüksek çalışan memnuniyeti ile sağlanabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda çalışanlarımızın profesyonel ve kişisel gelişimlerini sağlayacak, potansiyellerini tam olarak ortaya çıkaracak bir iş ortamı sağlamaya dikkat ediyoruz. Kuruma ve topluma değer üretme hedefimizi paylaştığını memnuniyetle müşahede ettiğimiz TES-İŞ ile karşılıklı mutabık kalınmış maddelerden oluşan toplu iş sözleşmesini imzaladık, hayırlı olmasını dilerim" dedi.

"Üretmek, kazanmak ve kazandırmayı ilke edindik"

TES-İŞ Şube Başkanı Nakif Yılmaz ise, "Faaliyet sahamız içerisinde başarılı çalışmaları ile adından söz ettiren YEDAŞ ve çalışanlarının sendikalı olma yolundaki ortak mutabakatla kaliteyi ve verimliliği artıracak iş kazalarının yaşanmadığı, karşılıklı saygı ve anlayış içerisinde kurumun ve çalışma hayatının Ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmasında rol oynayacaktır. Üretmek, Kazanmak ve Kazandırmayı İlke Edinerek herkesin refahını düşünürken bir taraftan toplumsal faydayı kalkındıracak, verimlilik ve kalite doğrultusunda hareket eden, rotasını belirlemiş bir sendikal anlayış içerisinde sağlam adımlar atılacağını düşünüyor ve bu konuda kurumun yetkililerine konu hakkındaki hassasiyeti, pozitif yaklaşımları için teşekkür ediyorum. Sözleşmenin tüm taraflara hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.

Yedaş, Tes-iş İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Yedaş, Tes-iş İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Yedaş, Tes-iş İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

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