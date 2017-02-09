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YEDAŞ'tan emekli olan Sedat Yüksel'den ziyaret

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YEDAŞ'tan emekli olan Sedat Yüksel'den ziyaret
YEDAŞ'ta geçmiş dönemde İl Müdürü ve yeni dönemde de Genel Müdür Danışmanı olarak 27 yıl süren meslek hayatına emekli olarak son veren Sedat Yüksel, HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar'ı ziyaret etti.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ)'ta geçmiş dönemde İl Müdürü ve yeni dönemde de Genel Müdür Danışmanı olarak 27 yıl süren meslek hayatına emekli  olarak son veren Sedat Yüksel, HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar'ı ziyaret etti.

MEDYA İLE SÜREKLİ
İLETİŞİM HALİNDEYDİM
21 yılını devlet dönemindeki TEK, TEDAŞ ve YEDAŞ'ta çeşitli görevlerde, son 6 yılını da Çalık Holding'in devralmasıyla özelleşen YEDAŞ'ta Genel Müdür Danışmanı olarak meslek hayatını sürdürdüğünü belirten Yüksel, "Görevim gereği sürekli olarak Samsun'daki medya kuruluşlarıyla ilişkilerim oldu. Yener Bey ile tanışıklığımız ve dostluğumuz uzun yıllara dayanıyor. Yener Bey'le devlet döneminde olsun, özelleşen YEDAŞ döneminde olsun her zaman iletişim halinde olduk, fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Samsun'da medyanın oldukça güçlü bir ses olduğuna dikkat çeken Yüksel, "Özellikle bizim sektörümüzde kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi gerekir. Çünkü işimiz elektrik. Herkesin olmazsa olmazıdır, ihtiyacıdır. Bu konuda medya kuruluşlarıyla ilişkilerinizi iyi tutmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

HedefHalk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aziz Yener Cabbar ise, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Devlet döneminde Bölge Müdürü Mehmet Özkan Bey, özelleşmeden sonra da Genel Müdür Nurettin Türkoğlu Bey, Sedat Bey'in bilgi ve deneyimden çok kez faydalanmıştır. Emekli oldu diye Sedat Bey ile iletişimizi koparmayacağız. Kendisine yeni hayatında iyi dileklerimi sunuyorum. İnşallah bir başka platformda görüşürüz" diye konuştu.

E. Caner CABBAR

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