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Yedek Milletvekilliği Kanun Teklifinden Çıkarıldı

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Yedek Milletvekilliği Kanun Teklifinden Çıkarıldı
Anayasa Komisyonu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi beşinci maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, ölüm ile diğer boşalma...

Anayasa Komisyonu devam ediyor. Anayasa değişiklik teklifi beşinci maddesi "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinin düşmesi, ölüm ile diğer boşalma hallerinde boşalan üyelikler aynı siyasi partinin yedek milletvekilleriyle doldurulur" hükmü tekliften çıkarıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin beş yılda bir yapılacağı kabul edildi.

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