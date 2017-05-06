  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

‘Yedekçi’ İsimli Oyun Adıyamanlılar İçin Sahnelenecek

» »
‘Yedekçi’ İsimli Oyun Adıyamanlılar İçin Sahnelenecek
Adıyaman Belediyesi tarafından "Yedekçi" isimli oyun Adıyamanlılar için sahnelenecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından "Yedekçi" isimli oyun Adıyamanlılar için sahnelenecek.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 8-9 Mayıs tarihlerinde Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahneleyecek olan "Yedekçi" adlı oyuna tüm Adıyamanlılar davet edildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenecek olan oyunla alakalı olarak bilgi veren belediye yetkilileri, "Van Devlet Tiyatroları tarafından 8-9 Mayıs tarihlerinde saat 20.00'da oynanacak olan "Yedekçi" isimli oyuna tüm tiyatro severleri davet ediyoruz" şeklinde bilgi verildi.

Müsahipzade Celal'ın yazdığı, Yönetmenliğini Doğan Yağcı'nın yaptığı oyunda, saf bir delikanlı olan Yedekçi Salim'in,Doğancıbaşı Kerim Ağa'nın kızı Munise'ye olan aşkı konu anlatılmakta.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burhaniye’ De Plajlar Yaza Hazırlanıyor06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:53
  • İvrindi’ De Bengi Öğretmen Buluşması06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:53
  • Pelitköylü Öğrencilerin Başarısı06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:53
  • Kdz. Ereğli Belediyespor Olağan Kongresini Yaptı06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:53
  • Kalp Krizinden Vefat Eden Polisin Naaşı Elazığ’a Getirildi06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:48
  • Milli Eğitim Müdürü Büyük’ten Tübitak Bölge Birincisi Çoban’a Ödül06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:48
  • Yağmur Altında Hıdrellez Etkinliği06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:23
  • Adıyaman’da Trafik Haftası Kutlandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:23
  • Milas’ta Trafik Kazası; 1 Yaralı06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:23
  • Ortaca’da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı06 Mayıs 2017 Cumartesi 19:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti