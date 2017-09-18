Yedi Mavi,örnek Daireleri Görücüye Çıktı

İstanbul zeytinburnu sahilinde yükselen Yedi Mavi projesinin örnek daireleri görücüye çıktı.

İstanbul zeytinburnu sahilinde yükselen Yedi Mavi projesinin örnek daireleri görücüye çıktı.

'Yedi Mavi" projesinin 4,5+1 ve 3+1 örnek daireleri görücüye çıktı. İstanbul'un yanı sıra Avrupa yakasındaki Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Yeşilköy hattına da yeni bir yaşam tarzı kazandıracak olan Yedi Mavi, uluslararası arenada çok iyi tanınan Tabanlıoğlu Mimarlık'ın eşsiz, ayrıcalıklı ve modern mimarisiyle farkını yansıtıyor. Kalkavan Yapı-Hasan Sever İnşaat ve Gül Yapı ortaklığıyla Zeytinburnu sahilinde TOBB arazisi üzerinde hayata geçirilen "Yedi Mavi', Marmara Denizi'nin kıyısında, Avrasya Tüneli'ne komşu 17 kat ve 6 blok olarak 3 milyar TL'lik yatırımla yükseliyor.

Avrasya Tüneli'ne komşu

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nin açılışıyla birlikte tüm dünyanın ilgisini çeken bölge "Yedi Mavi" projesinin eşsiz lokasyon ve benzersiz özellikleri de eklenince projeyi çok daha değerli hale getiriyor. 63 dönümlük alanda 848 bağımsız bölümden oluşan "Yedi Mavi'; konut, home-ofis, ticari ünitelerden oluşan karma konseptli bir proje olarak inşa ediliyor. Büyüklükleri ise 75 ile 400 metrekare arasında değişen 5 farklı tipte daire seçeneği sunulan'Yedi Mavi" ayrıca çok önemli ulaşım akslarının kesişim noktasında yer almasından dolayı da yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Her 10 dönümde 1 blok

Yüzde 45'i yeşil alana ayrılan "Yedi Mavi'de her 10 dönümde 1 blok bulunuyor, bu da projeye hiçbir yerde olmayan bir ferahlık kazandırıyor. Yedi Mavi'de yer alan dairelerin metrekare birim fiyatları 13 bin ila 19 bin lira arasında değişiyor. "Yedi Mavi'nin sosyal donatıları arasında akıllı ev sistemleri, rezidans sistemleri, yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, spa ve fitness salonu yer alıyor. Ayrıca projede yer alan 2 bin 600 araçlık otopark alanı elektrikli araçların da kullanımına uygun olarak tasarlandı. Denizle iç içe harika bir yaşam fırsatı sunan projede şık restoran, kafe, yerli-yabancı markaların olduğu mağazalar ve sosyal aktivite merkezlerinin yer aldığı "Mavi Cadde" de, sakinlerine tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş ve yaşam alanı bir arada sunuluyor.