Yedisu Kaymakamı, Güzgülü Köylüleri İle Bir Araya Geldi

Bingöl'ün Yedisu İlçesi Kaymakamı Salih Kalkan, Güzgülü köylüleri ile bir araya geldi.

Bingöl'ün Yedisu İlçesi Kaymakamı Salih Kalkan, Güzgülü köylüleri ile bir araya geldi.

Yedisu İlçesi Kaymakamı Salih Kalkan, Güzgülü köyünü ziyaret edip çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra, köyde yaşayanlarla bir araya geldi.

Güzgülü Köyü Muhtarı Şahhaydar Mergen, Cem Evi olmasına rağmen köyde dede ve imamlık yapabilecek kimsenin olmadığını söyledi. Vatandaşların mağdur olduğunu belirten Mergen, Kaymakam Kalkan'dan yardım talep etti.

Köydeki ilkokulu ziyaret edip sıkıntıları dinleyen Kaymakamı Kalkan, sorunların giderilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Köyde bulunan yoksul ve yardıma muhtaç kişilere sosyal yardımlaşma aracılığıyla yardım edileceğini aktaran Kalkan, görev yapabilecek bir dedenin getirilmesi halinde köylülere her konuda yardım yapılacağını da ifade etti.