Yelken Heyecanı Yalıkavak’ta Yaşanıyor

Turkcell sponsorluğunda Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası'nda heyecan başladı.

Turkcell sponsorluğunda Türkiye Yelken Federasyonu Atatürk Kupası'nda heyecan başladı. Yalıkavak Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde Bodrum Belediyesi, Turkcell ve Spor Toto sponsorluğunda düzenlenen TYF Atatürk Kupası'nda Optimist Junior sınıfından 37 kulüp 235 sporcu, Optimist sınıfından 32 kulüp 62 sporcu, Laser 4.7 sınıfından 32 kulüp 73 sporcu, Laser Radial sınıfından 20 kulüp 28 sporcu ve Laser Standard sınıfından 3 kulüp 6 sporcu şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "50. Balkan Yelken Şampiyonası'nı güzel bir organizasyonla geride bıraktık. Şimdi, Türkiye'nin bir araya geldiği bu yılki dördüncü ulusal yarışımızı Bodrum'da gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen toplamda 404 sporcumuz Yalıkavak'ta sezonun son ulusal yarışında mücadele ediyor. Kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı kupada bize destek veren Bodrum Belediyesi, Turkcell ve Spor Toto'ya teşekkür ederim" dedi.