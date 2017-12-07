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Yemek Yapan Eşini Mutfakta Bıçaklayıp Kendini İhbar Etti

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Yemek Yapan Eşini Mutfakta Bıçaklayıp Kendini İhbar Etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşini göğsünden bıçaklayan şahıs jandarmayı arayarak "eşimi bıçakladım gelin beni alın, cezamı verin" diyerek kendini...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde eşini göğsünden bıçaklayan şahıs jandarmayı arayarak "eşimi bıçakladım gelin beni alın, cezamı verin" diyerek kendini ihbar etti.

Gümüşlük mahallesi Koyunbaba mevkisinde bir sitede oturan 42 yaşındaki Nazmi K., kıskançlık nedeniyle eşi 37 yaşındaki H.K.'yi göğsünden bıçakladı. Jandarmayı arayan Nazim K. "eşimi bıçakladım, gelin beni alın, cezamı verin" diyerek kendini ihbar etti. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Nazım K. eşi yemek yaptığı sırada mutfağa gelerek tartışmaya başladı. Bir süre tartıştıktan sonra mutfaktan bıçak alan Nazım K. eşinin göğsüne bıçağı sapladı. Gürültü üzerine eve gelen komşuları H.K.'yi yerde hareketsiz yatarken gördü. 112 ekipleri ile Bodrum devlet hastanesine kaldırılan H.K'nin hayati durumunu ciddi olduğu öğrenildi.

Eşini bıçaklayan Nazım K. ise evin salonunda jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Nazım K.'nin 6 aydır işsiz olduğu bıçakladığı eşinin ise bir süper markette temizlik işçisi olarak çalıştığı 2 ay önce ise işten çıkarıldığı öğrenildi.

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