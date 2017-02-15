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Yemek Yiyerek Zayıflama Yöntemiyle 140 Kilo Verdi

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Yemek Yiyerek Zayıflama Yöntemiyle 140 Kilo Verdi
TGRT'de yayınlanan "Gün Ortası Haber Kuşağı" programına konuk olan Dr. Gürkan Kubilay zayıflama yöntemlerini anlattı.

TGRT'de yayınlanan "Gün Ortası Haber Kuşağı" programına konuk olan Dr. Gürkan Kubilay zayıflama yöntemlerini anlattı. Programa 140 kilo zayıflattığı hastası Altan Öğretici'yi de getiren Dr. Kubilay zayıflatma şifresi olarak özetle, "Yiye yiye, doyarak zayıfladı" dedi.

TGRT'de yayınlanan "Gün Ortası Haber Kuşağı" programına İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay konuk oldu. Keyifli anların yaşandığı programda sağlık sırlarını anlatan Dr. Kubilay aşırı kilo problemine de değindi. Kilo vermenin püf noktasının yemek yemekten geçtiğini söyleyen Dr. Kubilay zayıflatma şifresi olarak özetle, "Yiye yiye, doyarak zayıfladı" dedi.

Dr. Kubilay programa aşırı kilo probleminden dolayı kendisine başvuran ve tedavisini tamamladığı hastasıyla birlikte katıldı. Aşırı kilo problemi yaşan Altan Öğretici 230 kilodan 90 kiloya yiyerek düştüğünü söyledi. 140 kilo veren Öğretici, o süreçte neler yaşadığını anlattı. Altan yiyerek zayıflama yöntemini kullanacağını ilk duyduğu anı anlatarak, "Gürkan hocam seni yedirerek zayıflatacağım deyince ben içinden 2 öğün yiyip kilo alıyorsam 6 öğün yediğim zaman zayıflamam imkansız dedim" dedi.

Dr. Kubilay ise "Yemeyerek kendilerini şişmanlattılar. Bu işin yemeyerek değil günde 5 ile 6 öğün yani çok yiyerek yapılacağını gösterdik. Yiyeceği besin grubu ve saati ayrıdır. Ülkemizde bir çok vatandaş 2 öğün yediği için kilo alır. Altan'a 140 kilo verdirirken biz her türlü besin grubundan dengeli yedirdik" şeklinde konuştu.

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