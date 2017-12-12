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Yemen Hükümeti Bm’yi Sessiz Kalmakla Suçladı

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Yemen Hükümeti Bm’yi Sessiz Kalmakla Suçladı
Yemen Yüksek Komite Başkanı Abdul Raqib Fatah, Husi militanlarının gerçekleştirdiği saldırılara karşı Birleşmiş Milletleri (BM) sessiz kalmakla suçladı.

Yemen Yüksek Komite Başkanı Abdul Raqib Fatah, Husi militanlarının gerçekleştirdiği saldırılara karşı Birleşmiş Milletleri (BM) sessiz kalmakla suçladı.

Yemen Yüksek Komite Başkanı Abdul Raqib Fatah, insani yardım işlevlerinin yerine getirilmesi sırasında Husi militanlarının gerçekleştirdiği saldırılara karşı BM İnsani Yardım Koordinatörü Jimmy McGoldrick'i sessiz kalmakla suçladı. Fatah, yaptığı açıklamada Husi militanlarının saldırılarının uluslararası barış ve güvenlik için gerçek bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti.

BM, Yemen'de 8 milyon 400 bin kişinin açlığa bir adım mesafede olduğuna vurgu yaparak, savaşan tarafların ülkeye yardım ulaşmasına izin vermeleri gerektiğini açıklamıştı.

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