Yemen’de "30 Kasım Bağımsızlık Günü" Kutlamaları İptal Edildi

İngilizlerin Güney Yemen'deki işgalinin sona ermesinin 50. yıl dönümü vesilesiyle Aden'de yapılacak "30 Kasım Bağımsızlık Günü" kutlamalarının bölgedeki...

İngilizlerin Güney Yemen'deki işgalinin sona ermesinin 50. yıl dönümü vesilesiyle Aden'de yapılacak "30 Kasım Bağımsızlık Günü" kutlamalarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

İngiliz askerlerinin eski "Güney Yemen" topraklarından çekilmesinin 50'nci yılı dolayısıyla Aden'de düzenlenecek kutlamalar iptal edildi. Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, kutlama için kan dökülmesini kabul etmediklerini, bu nedenle kutlama yapılmayacağını ifade ederek, "Bağımsızlığın 50. yıl dönümü kutlamalarında silahlı kuvvetlerin görevine dönmesini sorun olarak görenler var" dedi. Kimseyle ters düşmek istemediklerini belirten Dağr, sadece öldürmek için savaşan düşmanların var olduğunu söyledi.