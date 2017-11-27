Yemen’de 350 Bin Çocuk Okula Gidemiyor

UNICEF'in Yemen Büro'su, Yemen'de 350 bin çocuğun üç yıldır okula gidemediğini açıkladı. UNICEF, çocukların okula gidememesi sebebiyle Yemen'de okuryazarlık oranında ciddi düşüş olacağından korkulduğu kaydedildi.
Yemen'de savaş sebebiyle 1 bir yıldır öğretmen maaşlarının ödenmemesi ve okulların bombalanarak tahrip olmasının eğitimin aksamasında büyük rol oynadığı ifade edildi.
Diğer taraftan, Husilerin müfredatı Şii mezhebini destekleyecek şekilde değiştirdiği belirtildi.
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