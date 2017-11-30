Yemen’de Husi Ve Salih Yanlıları Çatıştı: 14 Ölü

Yemen'in başkenti Sana'da, Husi ve devrik Başkan Ali Salih güçleri arasında cami ele geçirme meselesi yüzünden çıkan çatışmada 14 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in başkenti Sana'da, Husi ve devrik Başkan Ali Salih güçleri arasında cami ele geçirme meselesi yüzünden çıkan çatışmada 14 kişi hayatını kaybetti.

Yemen'in en büyük camisi olan Salih Cami'sini kontrol altına almak isteyen Husilerin harekete geçmesi üzerine çıkan çatışmada 14 kişi öldü, çok sayıda insan yaralandı. Çıkan çatışmada Ali Salih güçlerinden 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Husilerden ise 9 kişi hayatını kaybetti.