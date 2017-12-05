Yemenin Eski Cumhurbaşkanının Oğlu: "Yemende Tek Husi Kalmayana Kadar Savaşacağım"

Dün öldürülen Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmet Salih, babasının ölümünden sonra Husilere karşı savaşı bizzat kendisinin...

Dün öldürülen Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmet Salih, babasının ölümünden sonra Husilere karşı savaşı bizzat kendisinin yöneteceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın haber kanalından verilen konuşmasında Ahmet, İran ajanı olarak nitelediği Husilerin 3 yılda yemeni tarumar ettiğini belirterek ülkede tek bir Husi kalmayana kadar onlarla savaşacağını söyledi.

Ahmet Ali Abdullah Salih, babasının vefatından sonra yaptığı ilk açıklamada babasının destekçilerine Husilere karşı birleşme ve ana vatan için Husileri Sana'dan çıkartmak için savaşmaya çağırdı.

Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ahmet Salih'in, babasının ölmeden önce Suudi Arabistan'a yaptığı "yeni bir sayfa açma" ve komşularla iyi geçinme ve Husilere karşı halkı ayaklanma çağrısının devamını getirmek için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gittiği bildirildi.

Vefat eden Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in 1974 doğumlu büyük oğlu Ahmet Ali Abdullah Salih'in kardeşleri arasında en nüfuzlu olduğu ve babasının liderliği sırasında Cumhuriyet Muhafız Alayı komutanlığını yaptığı belirtildi.

Ahmet Salih'in Yemen'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi iken, Suudi Arabistan'ın liderliğinde koalisyonun Yemen'deki Husilere karşı harekat başlatana kadar BAE'lerinde rehin tutulduğu hatırlatıldı. Yemen'in eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in diğer oğlu Salih Ali Abdullah Salih,BAE'ine gönderdiği mesajda ülkenin İran'ın militanlarından temizlenmesinin ardından Sana'nın kontrolünü devralması için kardeşi Tuğgeneral Ahmat'in Yemen'e gönderilmesini istedi.

Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in Yemen içi savaşında, İran'ın desteklediği Husilerden ayrılıp Suudi Arabistan koalisyonunu desteklemeye başlamasından sonra öldürüldüğüne dikkat çekildi.