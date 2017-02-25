YEN BOLU'YU AL SOLUĞU

Perşembe günü Tahkim'den, Cuma günü Elazığ'dan gelen iyi haberlerle moral kazanan Samsunspor, Bolu'yu devirip, rahat bir nefes almak istiyor. Zorlu 90 dakikada karşılaşma saat 13:00'da başlayacak

ÖZKÖYLÜ UYARDI

TFF 1’nci Lig’de son 5 maçta 4 puan alan Samsunspor, evinde konuk edeceği Boluspor maçından galibiyet hedefliyor. Saat 13.00’de Suat Arslanboğa’nın yöneteceği karşılaşmadan üç puanla ayrılmak isteyen Kırmızı-Beyazlı takımda kaleci Furkan ile Ahmet Burak Solakel’in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mersin İdmanyurdu maçında kırmızı kart gören Senegalli savunma oyuncusu N’Diaye’de Boluspor maçında yer alamayacak. Dün Nuri Asan Tesisleri’nde son çalışmasını yaparak kampa giren Samsunspor’da moraller yerinde.

ÖZKÖYLÜ BUGÜN SAHADA

Teknik Direktör Osman Özköylü, futbolcularına son uyarılarını yaparak bu maçtan mutlak galibiyetle ayrılmaları gerektiğini iletti. Sivasspor maçı sonrasında hakeme yönelik eleştirilerinden sonra disipline sevk edilen ve geçen hafta Mersin İdmanyurdu maçında cezalı olduğu için tribünlerden izleyen Samsunspor teknik direktörü Osman Özköylü’nün cezası tahkim tarafından kaldırılırken, bugün Boluspor’la oynanacak olan zorlu karşılaşmada takımının başında olacak.

TRT SPOR'DAN CANLI

Samsunspor’un artık özellikle evinde oynadığı maçlarda puan kaybına tahammülü olmadığını ifade eden Özköylü, “Bir takım şanssızlıklar yaşadık. Ancak bunların hepsi geride kaldı. Boluspor maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Taraftarımızın da desteği ile bu maçı kazanarak alt sıralardan kurtulacağız” diye konuştu. TRT Spor ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak maça Mersin İdmanyurdu karşılaşmasında tribünde yer alan taraftarlar PFDK tarafından verilen bir maçlık ceza nedeniyle bu maça giremeyecek. Kale arkası 2.5, maraton tribün ise 5 TL olan biletlere taraftarlar sosyal medya üzerdinden çağrı yaparak ilgi gösterilmesini istedi.

MUHTEMEL KADROLAR:

Samsunspor: Muyters, Erkam, Abdülkerim, Fatih, Burhan, Vedat, Hasan, Göksu, Kevin, Kenan, Kone

Boluspor: Soner, Hakan Arslan, Alim, Ramazan Sal, Fatih, Abdulkadir, Yusuf, Kadir, Guido, Jansen, Poepon

Stad: 19 Mayıs

Saat: 13.00

Hakem: Suat Aslanboğa

Yayın: TRT Spor