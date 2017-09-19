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YENİ ANTRENÖRLER EĞİTİME ALINDI

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YENİ ANTRENÖRLER EĞİTİME ALINDI
Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Samsun Şubesi tarafından organize edilen Aşkın Yeter Grassroots C antrenörlük Lisans kursu başladı

KURS ON GÜN SÜRECEK
Canik Atatürk Spor Salonu’nda start alan ve Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Samsun Şubesi tarafından düzenlenen kursun açılışına Türkiye Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven, ASKF Samsun Şube Başkanı Şener Aydın, İl Hakem Atama komitesi başkanı Faruk Sertakan, TFF antrenörleri Fedayi Aksoy, Osman Öngen, TÜFAD Samsun Şube Başkanı Hakkı Bayrak, yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Besim Durmuş, eski oyuncu ve antrenörü Kenan Yelek ve kursiyerler katıldı.


BAYRAK BAŞARI DİLEDİ
Atatürk Spor Salonu toplantı salonunda start alan kursa 30 kursiyer katılırken, açılış konuşmasını yapan Hakkı Bayrak, “Futbol Federasyonu ile birlikte organize ettiğimiz Grassroots C antrenörlük lisans kursunu geçtiğimiz günlerde trafik kazasında hayatını kaybeden Aşkın Yeter ismini koyduk. Bir işe nasıl başlarsanız öyle biter.  Burada antrenörlüğe on gün sürecek olan eğitim sonucunda antrenörlüğe ilk adımı atmış olacaksınız. Burada önemli olan kendinizi geliştirmenizdir. Federasyon antrenörlerimizle birlikte on gün süre ile antrenörlüğe ilk adımı atmak için eğitim alacaksınız. Kursta sizlere başarı diliyorum” dedi.     

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