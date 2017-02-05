Yeni başkanlardan Bakan Kılıç'a ziyaret

Spor Bakanı Kılıç, görevlerine yeni atanan Havza İlçe Başkanı Özdemir ve Atakum İlçe Başkanı Köksoy'u kabul etti. Bakan Kılıç, "Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren bu referandumda hepimize özellikle de teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor" dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, görevlerine yeni atanan AK Parti Havza İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy'un da aralarında bulunduğu Samsun Heyeti'ni kabul etti. Samsun'da yapılacak çalışmaların ele alındığı kabulde Bakan Kılıç, her iki başkana da başarılar diledi. Kılıç, tüm samsun teşkilatını referandum öncesinde, önemli bir görev ve sorumluluk beklediğini belirterek, "Türkiye’nin geleceğini yakından ilgilendiren bu referandumda hepimize özellikle de teşkilatlarımıza büyük görev düşüyor. Bu süreçte özveriyle çalışacağınıza yürekten inanıyor yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

HALİSDEMİR'E DUA ETTİ

Bakan Kılıç, Niğde temaslarında ise AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldıktan sonra çeşitli ziyaretler sonrası Bor İlçesi Çukurkuyu beldesine giderek Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti. Mezar ziyaretinde dua eden Bakan Kılıç, daha sonra Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’e taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Konra-Adenauer-Stiftung Derneği ve Deutschlands Uluslararası Komisyon Üyeleri ile Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) gençlik kolları üyelerini ağırladı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabulde, Türkiye ve Almanya arasındaki gençlik çalışmaları ele alındı.

E. Caner CABBAR