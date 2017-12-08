YENİ BÖLÜMÜ İLE BU AKŞAM KANAL D’DE!

Dayı’nın aldığı yarayla mücadele ettiği sırada Hatem’in de Fatih’i kaçırmasıyla olaylar iyice karışır.

Dayı’nın aldığı yarayla mücadele ettiği sırada Hatem’in de Fatih’i kaçırmasıyla olaylar iyice karışır. Kudret’in eline geçen Fatih ne kadar dayanabilecektir? İsimsizler, Fatih’i kurtarmak için operasyon düzenlerler. Fatih bir yandan Kudret’in işkencelerine dayanmaya çalışırken bir yandan da Handan’la ilgili onu sarsan bir gerçekle yüzleşir. Handan silahını çekmiş Fatih’i vurmak üzeredir. Acaba Handan gerçekten hain midir? Fatih’i vuracak mıdır? Yoksa isimsizler yetişip Fatih’i kurtarabilecek midir?

Yayın Tarihi : 09 Aralık Cumartesi / 2017

Yayın Saati : 20.00