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Yeni Cezaevi Camisinin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

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Yeni Cezaevi Camisinin Temel Atma Töreni Gerçekleşti
Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yapılacak olan Cami'nin temel atma töreni yapıldı.

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yapılacak olan Cami'nin temel atma töreni yapıldı.

Önceki ay faaliyete giren L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisine cami inşaatına başlanıldı. Temel atma törenine Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Asker, 7 Aralık Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nazım Şekeroğlu, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu ile daire amir ve müdürleri katıldı. Protokol üyeleri, caminin temel atma töreninden sonra yeni yapılan cezaevinin incelenmelerde bulundu.

Yeni Cezaevi Camisinin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Yeni Cezaevi Camisinin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Yeni Cezaevi Camisinin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

Yeni Cezaevi Camisinin Temel Atma Töreni Gerçekleşti

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