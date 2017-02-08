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Yeni Çipli Kimlik Kartı İçin Geceden Sıraya Girdiler

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Yeni Çipli Kimlik Kartı İçin Geceden Sıraya Girdiler
Yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvuruların başlamasıyla nüfus müdürlükleri önünde yoğunluk yaşandı.

Yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvuruların başlamasıyla nüfus müdürlükleri önünde yoğunluk yaşandı. Yeni çipli kimli kartlarını almak için vatandaşlar ilçe nüfus müdürlükleri önünde geceden sıraya girdi.

2 Ocak'tan itibaren yurt genelinde yeni kimlik kartları için başvurular başlamıştı. Başvuruların başlamasıyla çipli kimlik kartlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yeni kimlik kartlarını almak için gece saatlerinden itibaren vatandaşların nüfus müdürlükleri önünde sıraya girdiği görüldü. Başvuru için sıraya giren vatandaşlar çipli kimlik kartı uygulamasından memnun olduklarını ifade etti.

Gece saat 04.00'de Bahçelievler Nüfus Müdürlüğüne gelerek sıraya giren Mehmet Arat," Erken geldim. 39 numarayı aldım. 80 kişinin sıra aldığını gördüm. Çocuklar sınava girecek. O yüzden onlara erkenden çıkartmamız gerekti. Burada olanlar bir çoğu da öğrenciler için bekliyor. Yeni uygulamadan da memnun olduğumuzu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Üniversite sınavı için çipli kimlik kartının zorunlu olduğunu ifade eden Fatih Aslan," Sınava giriş için çipli kimlik kartının zorunlu olduğunu söylediler. Bizde erken saatte gelerek sıraya girdik. Yeni kimlik kartı için başvurumuzu yapacağız" şeklinde konuştu.

Yeni çipli kimlik kartını almak için Küçükçekmece nüfus müdürlüğüne gelen bir vatandaş, "Ben 05.00'de geldim. 03.00'de gelen var, 02.00'de gelen var. Sıra inşallah gelecek. Allah'a kaldı işimiz. Burada hep öğrenci var. Yazık günah değil mi? Artık İnternet var. Oradan yapılması gerekiyor" dedi.

Başvuru için zaman kaybına sebep vermemek için https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr internet sitesinden ya da "Alo 199" numaralı çağrı merkezinden randevu alınarak işlemlerin gerçekleştirileceği öğrenildi.

Yeni Çipli Kimlik Kartı İçin Geceden Sıraya Girdiler

Yeni Çipli Kimlik Kartı İçin Geceden Sıraya Girdiler

Yeni Çipli Kimlik Kartı İçin Geceden Sıraya Girdiler

Yeni Çipli Kimlik Kartı İçin Geceden Sıraya Girdiler

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