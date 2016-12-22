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Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Hediyesi

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Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Hediyesi
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılında başlatılan "Hoş Geldin Bebek" projesi devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu proje kapsamında beraberinde Devlet Hastanesi Başhekimi Erhan Berk ve Sağlık - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ziya Kesriklioğlu ile birlikte Malatya Devlet Hastanesi Beydağı Kampüsü Kadın Doğum Servisini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Mumcu, "Belediyemiz Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 1,5 yıl önce hayata geçirdiği Büyükşehir Belediye Başkanımızın destek verdiği "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında Malatya Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret ediyoruz. Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık bin 900 çocuğumuza hediye paketi dağıtımı yapıldı. Bu paketlerimizin içerisinde dünyaya yeni gelen yavrularımızın kısa vadede ihtiyacını karşılayacağı birçok malzeme bulunmaktadır. Bu ziyaretlerimizde Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır adına annelerimizi tebrik ediyoruz. Bu sosyal projemiz bundan sonrada devam edecektir. Hastane Başhekimimize ve çalışan bütün personeline samimi katkı ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çok güzel bir sosyal proje başlatıldığını belirten Hastane Başhekimi Dr. Erhan Berk ise "Hastanemizde doğumu gerçekleşen bin 900 yavrumuza Büyükşehir Belediyemizin sosyal proje ile yaptığı destek çok güzel. Hastalarımız adına başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır'a, Genel Sekreter Yardımcımız Ertan Mumcu'ya ve Sağlık Sosyal İşler Dairesine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yapılan destek ve yardımlarla daha sağlıklı nesiller yetişecek" şeklinde konuştu.

Kadın Doğum Servisinde bir kız çocuğu dünyaya getiren Suriyeli aile de ziyaret edildi. Suriye'deki savaş ve kaos ortamından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye'li anne kendilerini Türkiye'de güvende hissettiklerini belirterek hediyelerinden dolayı da Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Malatya Beydağı Kampüsü Kadın Doğum Servisinde yeni doğan bir bebeğin ailesinden de anlamlı bir davranış sergilendi. 15 Temmuz direnişinin sembol isimlerinden olan Ömer Halisdemir'in ismi Malatya'da yeni doğan Ömer Halis'de yaşayacak.

Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Hediyesi

Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Hediyesi

Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Hediyesi

Yeni Doğan Bebeklere Hoş Geldin Hediyesi

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