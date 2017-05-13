Yeni Doğan Bebeklere İlk Hediyeleri Kaymakam Yaşar’dan

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, yeni doğan bebeklere "Hoş geldin bebek" paketi hediye etti.

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, yeni doğan bebeklere "Hoş geldin bebek" paketi hediye etti.

Erciş Belediyesi bünyesinde oluşturulan "Hoş geldin bebek" projesi kapsamında Kaymakam ve Başkan Vekili Yaşar, Erciş Devlet Hastanesinde yeni doğan bebek annelerine "Hoş geldin bebek" paketi hediye etti. Ziyaretinde bebek annelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam ve Başkan Vekili Yaşar, yeni bebeklerin hayırlı, uzun ömürlü ve salih evlatlar olması dileklerini iletti.