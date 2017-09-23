Yeni Dönem Halkoyunları Kursları Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren HalkOyunları Topluluğunun yeni dönem...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren HalkOyunları Topluluğunun yeni dönem kursları başladı.

Halkoyunları topluluğu, bu yıl da çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik halkoyunları kursları ile halkoyunlarını tanıtmaya ve sevdirmeye devam ediyor.

Gaziantep, Artvin, Adıyaman ve Zeybek yöreleri halkoyunlarının öğretilerek, yetiştirilen öğrencilerle gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında Gaziantep kültürü tanıtılmaktadır.

Kurslar hakkında bilgi almak isteyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının www.gaziantep.com.tr adresine bakabilir veya (507) 449 30 07 nolu telefonunu arayabilirler.