  • BIST 104.452
  • Altın 145,974
  • Dolar 3,5123
  • Euro 4,1810
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 29 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 30 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 34 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Yeni Eğitim Öğretim Dönemi Kocasinan Çocuk’la Başladı

» »
Yeni Eğitim Öğretim Dönemi Kocasinan Çocuk’la Başladı
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017-2018 eğitim öğretim yılına giren öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017-2018 eğitim öğretim yılına giren öğrencilerin heyecanını paylaştı. Öğrencilerle sıcak diyaloglar kuran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Dergisi'ni 6. Sayısını çocuklara İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ile birlikte dağıttı.

Kocasinan Çocuk Dergisi'nin 6. sayısı Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan Beyazşehir İMKB İlk ve Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. Belediye ekipleri derginin dağıtımının yapılacağı okul bahçesinde hazırlıklara başladı. Öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için alana büyük şemsiyeler konuldu, serin limonatalar ikram çeşmesindeki yerini aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar öğrencilerin alkışları arasında okul bahçesine girdi. Sınıf sınıf tüm öğrenci ve öğretmenlerle selamlaşan Başkan Çolakbayrakdar bazı çocuklarla da sohbet etti.

Kocasinan Çocuk Dergisi'nin gençler için ayrıcalıklı bir proje olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin hayırlı uğurlu olması temennisi ile sözlerine başladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi için hep birlikte gayret içinde olacağız. Nasıl ki evinizde anneniz babanız, okulunuzda öğretmeniniz sizlerin daha donanımlı vatandaşlar olabilmeniz için gayret gösteriyorsa bilmenizi isterim ki şehirdeki yöneticiler olarak bizler de sizleri geleceğe hazırlayabilmek için gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her vatandaşımıza hizmet üretiyor, herkesin mutlu olması için çalışıyoruz. Ancak çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için ayrıcalıklı. Onlar için daha özellikli projeler üretmenin çabası içerisindeyiz. Burada 6. sayının dağıtımını yapacağımız Kocasinan Çocuk Dergimiz de bu amaçla hazırlanmış bir çalışma. Sizlerin daha iyi ve donanımlı bireyler olabilmeniz adına, sizleri geleceğe hazırlayacak olan çalışmalardan sadece bir tanesi." şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdiği projelerle Milli Eğitim camiasına çok faydalı işler yaptığını belirten Beyazşehir İMKB Okulu Müdürü Orhan Akçakaya ise başarılı çalışmalarının devamını dilediği Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kocasinan Çocuk Dergisi'nin 6. sayısının dağıtımına geçildi. Dergilerin alan minikler ikram çeşmesinden akan serin limonatanda almayı ihmal etmedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayır Çarşısından Kırtasiye Yardımı21 Eylül 2017 Perşembe 14:33
  • Sanat Ve Meslek Eğitimi Kursları Başlıyor21 Eylül 2017 Perşembe 14:33
  • Manavgat’ta Yaykop 2017 Projesi Tamamlandı21 Eylül 2017 Perşembe 14:28
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkiye’nin İlk 50 Üniversitesi Arasına Girdi21 Eylül 2017 Perşembe 14:18
  • Kuşadası’nda İlköğretim Haftası Kutlamaları21 Eylül 2017 Perşembe 14:13
  • Atatürk Üniversitesi, Fen Ve Mühendislik Lisans Programlarında İşyeri Uygulama Eğitimi Programı Bilgilendirme Toplantısına Katıldı21 Eylül 2017 Perşembe 14:13
  • Eğitim Bir-sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan:21 Eylül 2017 Perşembe 14:08
  • 3+1 Ve 7+1 Öğrencileri İşletmelere Yerleştirme Töreni Yapıldı21 Eylül 2017 Perşembe 13:48
  • Siverek’te İlköğretim Haftası Kutlaması21 Eylül 2017 Perşembe 13:48
  • Vali Yazıcı Eğitimciler İle Bir Araya Geldi21 Eylül 2017 Perşembe 13:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti