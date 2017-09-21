Yeni Eğitim Öğretim Dönemi Kocasinan Çocuk’la Başladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017-2018 eğitim öğretim yılına giren öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017-2018 eğitim öğretim yılına giren öğrencilerin heyecanını paylaştı. Öğrencilerle sıcak diyaloglar kuran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Çocuk Dergisi'ni 6. Sayısını çocuklara İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ile birlikte dağıttı.

Kocasinan Çocuk Dergisi'nin 6. sayısı Beyazşehir Mahallesi'nde bulunan Beyazşehir İMKB İlk ve Ortaokulu öğrencileri ile buluştu. Belediye ekipleri derginin dağıtımının yapılacağı okul bahçesinde hazırlıklara başladı. Öğrencilerin sıcaktan etkilenmemesi için alana büyük şemsiyeler konuldu, serin limonatalar ikram çeşmesindeki yerini aldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar öğrencilerin alkışları arasında okul bahçesine girdi. Sınıf sınıf tüm öğrenci ve öğretmenlerle selamlaşan Başkan Çolakbayrakdar bazı çocuklarla da sohbet etti.

Kocasinan Çocuk Dergisi'nin gençler için ayrıcalıklı bir proje olduğunun altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 2017-2018 eğitim öğretim döneminin hayırlı uğurlu olması temennisi ile sözlerine başladı. Başkan Çolakbayrakdar, "Öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi için hep birlikte gayret içinde olacağız. Nasıl ki evinizde anneniz babanız, okulunuzda öğretmeniniz sizlerin daha donanımlı vatandaşlar olabilmeniz için gayret gösteriyorsa bilmenizi isterim ki şehirdeki yöneticiler olarak bizler de sizleri geleceğe hazırlayabilmek için gayret gösteriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak her vatandaşımıza hizmet üretiyor, herkesin mutlu olması için çalışıyoruz. Ancak çocuklarımız ve gençlerimiz bizler için ayrıcalıklı. Onlar için daha özellikli projeler üretmenin çabası içerisindeyiz. Burada 6. sayının dağıtımını yapacağımız Kocasinan Çocuk Dergimiz de bu amaçla hazırlanmış bir çalışma. Sizlerin daha iyi ve donanımlı bireyler olabilmeniz adına, sizleri geleceğe hazırlayacak olan çalışmalardan sadece bir tanesi." şeklinde konuştu.

Gerçekleştirdiği projelerle Milli Eğitim camiasına çok faydalı işler yaptığını belirten Beyazşehir İMKB Okulu Müdürü Orhan Akçakaya ise başarılı çalışmalarının devamını dilediği Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kocasinan Çocuk Dergisi'nin 6. sayısının dağıtımına geçildi. Dergilerin alan minikler ikram çeşmesinden akan serin limonatanda almayı ihmal etmedi.