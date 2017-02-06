Yeni emeklilere 'evde sürpriz'

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, emeklilik talebinde bulunup işlemleri kısa sürede yapılan vatandaşlara aylık bağlama yazılarını postayla göndermek yerine sürpriz yaparak elden teslim etti.

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, emeklilik talebinde bulunup işlemleri kısa sürede yapılan vatandaşlara aylık bağlama yazılarını postayla göndermek yerine sürpriz yaparak elden teslim etti.

İl Müdürü Yurt Şenel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya’da ilan ettiği çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında emeklileri evlerinde ziyaret edildiğini söyledi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, emeklilik talebinde bulunanların da işlemlerinin en kısa sürede yapılarak aylık bağlama yazılarının elden teslim edildiğini belirten Şenel, “Bizleri evlerinde mutlulukla karşılayıp, samimi bir ortamda güzel sohbetlerle bize eşsiz misafirperverlik gösteren emeklilerimize ve ailelerine gönülden teşekkür ediyoruz” dedi. Evraklarını SGK müdürünün elinden aldıklarına şaşıran vatandaşlar da teşekkür etti.