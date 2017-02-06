  • BIST 87.358
  • Altın 145,667
  • Dolar 3,6864
  • Euro 3,9578
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 10 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 9 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Yeni emeklilere 'evde sürpriz'

»
Yeni emeklilere 'evde sürpriz'
SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, emeklilik talebinde bulunup işlemleri kısa sürede yapılan vatandaşlara aylık bağlama yazılarını postayla göndermek yerine sürpriz yaparak elden teslim etti.

SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, emeklilik talebinde bulunup işlemleri kısa sürede yapılan vatandaşlara aylık bağlama yazılarını postayla göndermek yerine sürpriz yaparak elden teslim etti.

İl Müdürü Yurt Şenel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milli seferberlik çağrısı doğrultusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun Konya’da ilan ettiği çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında emeklileri evlerinde ziyaret edildiğini söyledi.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunurken, emeklilik talebinde bulunanların da işlemlerinin en kısa sürede yapılarak aylık bağlama yazılarının elden teslim edildiğini belirten Şenel, “Bizleri evlerinde mutlulukla karşılayıp, samimi bir ortamda güzel sohbetlerle bize eşsiz misafirperverlik gösteren emeklilerimize ve ailelerine gönülden teşekkür ediyoruz” dedi. Evraklarını SGK müdürünün elinden aldıklarına şaşıran vatandaşlar da teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülkücü gençler 'barınak' yaptı05 Şubat 2017 Pazar 20:25
  • GAP'a herkes sahip çıkmalı05 Şubat 2017 Pazar 19:24
  • Balkan Türkleri'nin sorunu çözülüyor05 Şubat 2017 Pazar 18:37
  • Avcılardan yaban hayatına yem desteği05 Şubat 2017 Pazar 18:30
  • Bakan Akdağ'dan Ordu Büyükşehir'e övgü05 Şubat 2017 Pazar 18:25
  • AFAD ve UMKE ekipleri 'kar-kış' demiyor05 Şubat 2017 Pazar 18:24
  • Karla mücadelede 300 bin TL harcadık04 Şubat 2017 Cumartesi 08:51
  • Ekipler karlı yolları aştı, hayvanlara yem götürdü04 Şubat 2017 Cumartesi 06:23
  • İlahiyat öğrencileri Umre'ye gönderiliyor04 Şubat 2017 Cumartesi 05:00
  • Vali Can sorunları dinledi03 Şubat 2017 Cuma 19:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti