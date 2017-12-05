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Yeni Havalimanında Biten Bagaj Sistemin Testleri Başladı

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Yeni Havalimanında Biten Bagaj Sistemin Testleri Başladı
İstanbul'un yeni havalimanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İstanbul'un yeni havalimanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Söylenen tarihte bitirilebilmesi için gece gündüz çalışmalar devam ederken, bagaj sisteminin son montajı tamamlandı. Montajı Tamamlanan bagaj konveyör sisteminin bitmesinin ardından, Simülatör test çalışmaları başladı.

Bagaj Konveör sistemini denemek için TGS'den iki araç getirildi

İstanbul'un yeni havalimanında montajı tamamlanan Bagaj Konveyör sistemini test etmek için,Atatürk Havalimanı'ndan 2 adet bagaj taşıma traktörü ve 10 tane römork 3. Havalimanı'na getirildi. Bagaj sisteminin test çalışmalarının başlamasının ardından, testlerin daha gerçekci olması için Atatürk Havalimanında bulunan yer hizmeti şirketi TGS'den iki bagaj traktörü ve 10 römork istendi. 3. Havalimanı yönetiminin traktör talebine olumlu yanıt veren TGS yetkilileri, Atatürk Havalimanı'nda bulunan iki bagaj traktörü ve 10 römork'ü tır ile 3. Havalimanı'na gönderdi.

Traktörler testlerin daha gerçekçi olması için kullanılacak

3.Havalimanı yetkilileri montajı biten Bagaj Konveör sistemi simülatörde test etmeye başladı. Testlerin daha gerçekçi olması için, gerçek bagaj traktörleri ve romörk kullanacak. Testler için Atatürk Havalimanı'ndan 2 traktör ve 10 tane römork getirildi. Traktör ve romörkler denemelerin ardından Atatürk Havalimanı'na geri getirilecek.

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