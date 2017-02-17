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Yeni Işıklandırma Alaşehir’e Renk Kattı

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Yeni Işıklandırma Alaşehir’e Renk Kattı
Alaşehir Belediyesi tarafından Şehitlik Anıtı yanında yapılan ışıklandırma büyük beğeni topladı.

Alaşehir Belediyesi tarafından Şehitlik Anıtı yanında yapılan ışıklandırma büyük beğeni topladı.

Alaşehir Belediyesinin tamamladığı çalışmalar sonrası, yeni ışıklandırma hizmete girdi. Kırmızı-beyaz renkten oluşan ve sevgiyi ifade eden kalpli şekliyle ışıklandırma vatandaşlar tarafından çok beğenildi ve özellikle gençlerin selfie çekilme noktası oldu.

Alaşehir Şehitlik Anıtı Meydanında gerçekleştirilen ışıklandırma çalışmaları aşırı soğuk havaya rağmen 1 haftada tamamlandı. Yapılan uygulamayı yerinde inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban yeni ve farklı bir aydınlatma konseptiyle ilçeye estetik bir dokunuş daha yaptıklarını belirterek, "İlçemize yeni bir görüntü kazandıracak bir uygulamayı hayata geçirdik. Şehitlik Anıtının bulunduğu alanı daha önce bir dizi tadilattan geçirerek yenilemiştik. Bu çalışmaları tamamlayacak olan aydınlatma uygulamasında bugün hizmete sunduk. Çok estetik ve hoş bir görüntü çıktı ortaya. İnşallah bu tür hizmetlere devam edeceğiz. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni ışıklandırmayı gören Alaşehirliler cep telefonlarıyla bol bol selfie çekerek, ilçeye kazandırılan güzel görüntüyü arkadaşlarıyla paylaştı.

Yeni Işıklandırma Alaşehir’e Renk Kattı

Yeni Işıklandırma Alaşehir’e Renk Kattı

Yeni Işıklandırma Alaşehir’e Renk Kattı

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