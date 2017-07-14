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Yeni Khk İle Aydın’da 36 Kişi İhraç Edildi

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Yeni Khk İle Aydın’da 36 Kişi İhraç Edildi
Olağanüstü Hal kapsamında 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Olağanüstü Hal kapsamında 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararname ile toplam 7 bin 348 kişi ihraç edilirken Aydın'da da diyanet camiasından 36 kişi ihraç edildi.

KHK kapsamında Hakan Şükür ve Arif Erdem'in madalyaları alınıp eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da ihraç edilirken son KHK ile İçişleri Bakanlığında bin 486 kişi, Sağlık Bakanlığında 789 kişi, Adalet Bakanlığında 418 kişi, Diyanette 551 kişi, Dışişleri Bakanlığında 45 kişi, Emniyette 2 bin 303 kişi, TRT'de 29 ve Jandarma'da 235 kişi olmak üzere toplam 7 bin 348 kişi ihraç edildi.

Adalet Bakanlığında 49 kişi ve Diyanet İşleri Başkanlığında 36 kişi ise göreve iade edilirken Aydın'da Dyanettte çalışıp ihraç edilenlerin isimleri şöyle: Alim Şen-İmam Hatip- Aydın/Bozdoğan, Ramazan Yılmaz-İmam Hatip-Aydın/Bozdoğan, Beytullah Kiraz-İmam Hatip-Aydın/Bozdoğan, Mehmet Kılınç-İmam Hatip-Aydın/Bozdoğan, Muhammet İnceoğlu-Müezzin Kayyım-Aydın/Bozdoğan, Ergün Öztürk-İmam Hatip-Aydın/Çine, Cihan Dereli-İmam Hatip-Aydın/Çine, Ali Ören-İmam Hatip-Aydın/Efeler, Mehmet Ünlü-İmam Hatip-Aydın/Efeler, Osman Alagöz-İmam Hatip-Aydın/Efeler, Osman Öncü-İmam Hatip-Aydın/Efeler, Ayşe Beyaz-Kuran Kursu Öğreticisi-Aydın/Efeler, Zerin Oflaz-Kuran Kursu Öğreticisi-Aydın/Efeler, Reyhan Mercan-Kuran Kursu Öğreticisi-Aydın/Efeler, Fikret Köseler-İmam Hatip-Aydın/Germencik, Ali Topal-İmam Hatip-Aydın/Germencik, Lokman Doğan-İmam Hatip-Aydın/Köşk, Ali Bozkurt-İmam Hatip-Aydın/Köşk, Haydar Yılmaz-İmam Hatip-Aydın/Kuşadası, Abdullah Gedikli-İmam Hatip-Aydın/Kuşadası, Asım Aydemir-İmam Hatip-Aydın/Kuşadası, İsmail Bozkurt-Müezzin Kayyım-Aydın/Kuyucak, Ali Topçu-İmam Hatip-Aydın/Nazilli, Recep Dinçer-İmam Hatip-Aydın/Nazilli, Osman Aydoğdu-İmam Hatip-Aydın/Nazilli, Gürsel Çelebi-İmam Hatip-Aydın/Nazilli, Cavit Özdemir-İmam Hatip-Aydın/Söke, İsmail Hakkı Çelik-İmam Hatip-Aydın/Sök, Mehmet Ekici-İmam Hatip-Aydın/Söke, Mevlüt Özdemir-İmam Hatip-Aydın/Söke, Muzaffer Selçuk-İmam Hatip-Aydın/Söke, Behize Tekeli-Kuran Kursu Öğreticisi-Aydın/Söke, Mustafa Küçükkaya-Müezzin Kayyım-Aydın/Söke, Gıyasettin Yapıcı-İmam Hatip-Aydın/Sultanhisar, Ekrem Eyi-İmam Hatip-Aydın/Sultanhisar, Durmuş Akkan -Vaiz-Aydın/Yenipazar.

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