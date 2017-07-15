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Yeni Khk İle Gümüşhane’de 12 İhraç, 2 İade

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Yeni Khk İle Gümüşhane’de 12 İhraç, 2 İade
Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Gümüşhane'de ilk belirlemelere göre emniyet görevlileri hariç 12 kamu görevlisi...

Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Gümüşhane'de ilk belirlemelere göre emniyet görevlileri hariç 12 kamu görevlisi ihraç edildi, 2 kamu görevlisi görevine iade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 692 sayılı KHK ile ülke genelinde çeşitli kurumlardan toplam 7 bin 348 kişi ihraç edildi, 362 personel görevine iade edildi.

KHK'nın incelenmesi sonucu elde edilen ilk bilgilere göre Cezaevinden 1, İl Jandarma Komutanlığından 1, İl Özel İdaresinden 1, Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlardan 3 ve Gümüşhane Üniversitesinden 6 akademisyen olmak üzere toplam 12 kişi ihraç edildi.

Ülke genelinde 2 bin 303 emniyet görevlisinin ihraç edildiği listede personellerin görev yeri yazmadığından ötürü polislerin dahil edilemediği sayıda en çok dikkat çeken Gümüşhane Üniversitesindeki 6 akademisyen oldu.

İşte ihraç edilenler

KHK ile Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İdare Memuru H.H.K., Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş A.T., İl Özel İdaresinde görevli C.K., Köse'de görevli sağlık teknikeri C.A., Kürtün'de doktor S.E.Y., Merkez ilçede hemşire E.F.T., Gümüşhane Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Araştırma Görevlisi S.S., Yazılım Mühendisliği Araştırma Görevlisi A.M., Edebiyat Fakültesi Yardımcı Doçent R.D., Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi M.A.Y., Sağlık Yüksek Okulu Araştırma Görevlisi U.Y., Gümüşhane MYO Grafik Tasarımı Öğretim Görevlisi Z.E. kamudan ihraç edildi.

Eroğlu ve Çelik görevine iade edildi

Aynı KHK'da yer alan görevine iade edilen personel sayısı ise Gümüşhane'de 2 olarak gerçekleştirildi. Gümüşhane Belediyesinde tekniker olarak görev yapan Mücahit Eroğlu ve Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Musa Çelik yeni KHK ile görevlerine iade edildi.

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