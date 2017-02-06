Yeni Kocaali Kaymakamı’ndan Muhtarlar Derneğinden Ziyaret

Kocaali'ye yeni atanan Kaymakam Alper Balcı'ya, Kocaali Muhtarları ve Dernek Başkanı Recep Erdoğan hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kocaali'ye yeni atanan Kaymakam Alper Balcı'ya, Kocaali Muhtarları ve Dernek Başkanı Recep Erdoğan hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Kocaali Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Erdoğan gerçekleştirdikleri hayırlı olsun ziyaretinde, "Yeni kaymakamımız çok faal ve aktif birisi. Biz ziyarette ilçemizin sorunlarını dile getirdik, bize birlikte çalışma önerisinin yanı sıra bir adet dernek odası ve bir adette toplantı salonu tahsis etti. Muhtarlar derneği olarak çok onure olduk. Kaymakamımıza yeni görevi hayırlı olsun diyerek teşekkür ettik ve çiçeğimizi taktim ettik" diye konuştu.

Kocaali'ye yeni atanan Kaymakam Alper Balcı ise yaptığı açıklamada, "Muhtarlarımıza önem ve değer veririm. Onlar benim ekip arkadaşlarım gibidir. Onların sayesinde ilçemizin eksiklerini daha iyi görebilme fırsatı bulabiliyorum. Muhtarlarımızı devletin başı ciddiye almış, benim ciddiye almamam söz konusu bile olamaz" dedi.