  • BIST 87.819
  • Altın 145,479
  • Dolar 3,7259
  • Euro 4,0077
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 6 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 5 °C
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor
  • BAŞKAN YILMAZ'A SİTEM MEKTUBU
  • Sosyal medyadan projelerini paylaştı
  • Arsa satan 'spekülatörler' kamuoyu oluşturuyor
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek

» »
Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek
Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 29 Ekim Kültür Merkezinin yerine yapılan modern kültür merkezi ile ilgili, "İç dekorasyonu da kısa sürede...

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 29 Ekim Kültür Merkezinin yerine yapılan modern kültür merkezi ile ilgili, "İç dekorasyonu da kısa sürede tamamladıktan sonra Altındağlı vatandaşlarımıza yakışır nitelikte, yepyeni ve modern kültür merkezimizi hizmete açacağız" dedi.

Altındağ Belediyesi tarafından 29 Ekim Kültür Merkezinin yerine yapılan ve içinde 500 kişilik konferans salonu ile birlikte kadınlar için dersliklerin, spor salonlarının, okuma salonlarının da bulunduğu kültür merkezinin inşaatı büyük bir hızla tamamlandı. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan yeni kültür merkezinin, son yıllarda hızla gelişen Ali Ersoy Mahallesi ve çevre mahallelere önemli bir katkı yapması bekleniyor. Yeni merkez, iç dekorasyonu da tamamlandıktan sonra, faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek. 500 kişilik konferans salonunda pek çok farklı etkinliğin gerçekleştirilmesi hedeflenirken, geniş ve ferah sınıflarda eğitim görecek olan Altındağlı kadınlar, modern spor salonlarına da "merhaba" diyecek. Altındağlı kadınlar, yeni kütüphanelerinde kitap okuyacak ve çok amaçlı yeni salonlarda birbirinden faydalı seminerlere katılacak.

"Tesisi inşallah çok yakında açacağız"

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, 29 Ekim Kültür Merkezi'nin artık ihtiyaca cevap veremeyecek durumda olduğunu ve her yıl tadilat yapmak zorunda kaldıklarını, bu nedenle eskisini yıkarak, yeni bir kültür merkezi yapma kararı aldıklarını söyledi.

Bu kararı hızlı bir biçimde hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Tiryaki, inşaatın oldukça hızlı bir biçimde tamamlandığını söyleyerek, "İç dekorasyonu da kısa sürede tamamladıktan sonra Altındağlı vatandaşlarımıza yakışır nitelikte, yepyeni ve modern kültür merkezimizi hizmete açacağız. Tüm Altındağlılara şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek

Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Şirin’den Yeni Kimlik Kartı Başvurusu03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Minik Satranç Sporcuları Milli Takıma Girmeye Hak Kazandı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Prof. Dr. Osman Kaya Son Yolculuğuna Uğurlandı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Kurtulan’dan Çak-der’e Destek03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç’tan Çakır’a Ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Yeşildağ’dan Kanser Uyarısı03 Şubat 2017 Cuma 15:48
  • Sgk İl Müdürü Deniz’den Borsa’ya Ziyaret03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Ahlat’ta Bir Ayda 55 Kişi Zehirlendi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Yeni Kültür Merkezi Yakında Hizmete Girecek03 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Erzincan Da Ki 950 Esnafa Sıfır Faizli Kosgeb Kredisi03 Şubat 2017 Cuma 15:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti