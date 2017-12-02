Yeni Mahalle’de Asfalt Mesaisi Sürüyor

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle'de sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle'de sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşlerine bağlı asfaltlama ekipleri, mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğü çalışmalar ile çeşitli firmaların çalışmalarıyla adeta köstebek yuvasına dönen ve yamalı bir halde bırakılan Yeni Mahalle'nin yollarını modern bir görünüme kavuşturuyor.

Yeni Mahalle'deki çalışmalar kapsamında; 660, 661, 662, 632, 652, 633, 634, 635, 648, 651, 660, 655, 659, 654, 658, 658/1, 567, 569, 636, 638, 566, 564, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi ve Yavuz Sokak sıcak asfalta kavuşturuldu. Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar dahilinde Yeni Mahalle'nin cadde ve sokakları için bugüne kadar yaklaşık 5 bin ton asfalt kullanıldı. Araç ve yaya trafiğinin aksamaması için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren ekipler, Yeni Mahalle'de bozuk yolların tamamını elden geçirecek. Asfaltlama ekipleri, Yeni Mahalle'yi sıcak asfalta kavuşturduktan hemen sonra, çalışmalarını diğer mahallelerde sürdürecek.

Çalışma programına İzmir Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan tüm cadde ve sokakları da dahil ettiklerini belirten Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Mahmut Çetiner, "Mevsim şartları elverdiği sürece hedefimiz, Aliağa'nın bozuk olan tüm sokak ve caddelerini en kısa sürede sıcak asfalta kavuşturmak" dedi.