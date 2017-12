Yeni Malatyaspor’un Genç Oyuncuları İddialı Konuştu

Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, takımın kötü gidişatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "5 haftalık periyoda baktığımızda...

Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu Rahman Buğra Çağıran, takımın kötü gidişatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "5 haftalık periyoda baktığımızda oynadığımız futbol, grafiği gitgide artan bir futbol, fakat sonuna gidemiyoruz. Bu 5 haftalık periyodun çoğunda gol atamadık" dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan genç futbolcular Rahman Buğra Çağıran ve Aytaç Kara, ligdeki gidişatlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"3 tane yan toptan gol yedik"

İyi oynamalarına rağmen gol atamadıklarını belirten Rahman, "5 haftalık periyoda baktığımızda oynadığımız futbol, grafiği gitgide artan bir futbol. Fakat sonuna gidemiyoruz. Bu 5 haftalık periyodun çoğunda gol atamadık. Gol perdesi açıldı bu seferde istediğimizi alamadık. 3 tane yan toptan gol yedik. Bunlar için daha fazla çalışıp, eksiklerimizin ne olduğunu öğrenerek, görerek, tecrübe ederek tekrar eski formumuzu yakalayıp, maçlardan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz" dedi.

"Sonuna kadar savaşıyoruz"

Müsabakalarda sonuna kadar savaştıklarını da kaydeden Rahman, "Maç içerisinde bu ateşle beraber oynuyorum. Takım arkadaşlarımın da öyle olduğuna inanıyorum. Sadece beraberlikte değil maç başlarken de, gol yedikten ya da attıktan sonrada aynı performansı, konsantrasyonu bütün arkadaşlarımız gösteriyor. Onlarla beraber sonuna kadar savaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Görev aldığım mevkileri yadırgamıyorum"

Rahman, her mevkide oynadığı için verilen görevleri de yadırgamadığını belirterek, "Ben birçok mevkide oynadığım için, görev aldığım mevkileri yadırgamıyorum. Rahatım. Verilen her yerde, her görevde sonuna kadar savaşıyorum. Hocalarımız bize şans veriyor. Biz de onların yüzünü kara çıkarmamak için sonuna kadar savaşıp, mücadele ediyoruz. Bu her zaman böyle olacak. Çalışarak, üzerine daha fazla koymayı istiyorum. Daha iyi yerlerde tabi ki takımımızla birlikte olmayı istiyoruz" dedi.

"Osmanlıspor karşısında güzel bir sonuçlu ayrılmak istiyoruz"

Osmanlıspor ile oynayacakları kupa maçını kazanmak istediklerini ifade eden genç futbolcu, "Kupa maçında ben sonuna ulaşabileceğimize inanıyorum. Osmanlıspor karşısında güzel bir sonuçlu ayrılmak istiyoruz. Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir ekip. Sahamızda istediğimiz sonucu alıp, onları göndermek istiyoruz" dedi.

Aytaç Kara: "İyi mücadele edip, oynadığımıza inanıyorum"

Orta saha oyuncusu Aytaç Kara ise sahada galip gelmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sahada iki takım mücadele ettiği sürece eşittir. Ben, arkadaşlarımla birlikte takım olarak iyi mücadele ettiğimize inanıyorum. Bu asla göz ardı edilemez. Tek eksiğimiz gol yollarındaki sıkıntılarımız, bunu herkes görüyor. Gerçekten çok iyi bir futbol sergiliyoruz. Defans olarak çok iyi bir oyun ortaya koyuyoruz. Zaten kendi kendimizi bilmemiz, tanımamız lazım çünkü ona göre rakiplerimize karşı güzel sonuçlar alabilelim. İyi mücadele edip, oynadığımıza inanıyorum. Sadece gol yollarımızda sıkıntılarımız vardı. Atamadığımız birçok pozisyonumuzda oldu. Bunları değerlendiremediğimiz için çok sıkıntılı olmasa da sıkıntılı sürecin içerisindeyiz. Ben arkadaşlarıma ve buradaki bütün ekibe inanıyorum. Elimizden gelen her şeyin iyisini yaptıkça sahada bütün takımlar eşit, bizim için sıkıntı olmayacaktır."

"Bize penaltı çalsınlar, olmayan korneri versinler, biz öyle şeyleri istemiyoruz"

Aytaç, maçlarında yaşanan hakem hatalarına da değinerek, "Çapraz bağım dakika 2'de kopmuştu, 90 dakika boyunca bir maç çıkarttım. Asla yenilgiyi kabul etmeyen bir futbolcuyum, bunu saha içerisinde takım arkadaşlarıma da yansıtmak istiyorum. Sonuçta Malatyaspor bizim kulübümüz, olduğumuz kulübü sahiplenmemiz lazım ki hep birlikte mutlu olalım. Takım arkadaşlarıma bunu yansıtmaya çalışıyorum ki, yenilgiyi hep beraber kabul etmememiz lazım. Hakem hatalarına yapabileceğimiz bir şey yok. Değinmekte istemiyorum. Bizi gerçekten bayağı etkiledi. Akhisarspor maçında benim sarı kart görüp cezalı duruma düştüğüm pozisyonu tüm Türkiye görüp, değerlendirdi. Keşke bize karşı biraz daha adaletli olsalar, biz de şu an bunları konuşmuyor olsaydık. İnşallah bu saatten sonra ona göre değerlendirirler. Trabzonspor'da oynadığım dönemde de aynı sıkıntıları yaşadık. Kötü düşünmek istemiyorum. İnşallah bu saatten sonra bize karşı adaletli olurlar. Biz kendimiz için bir şey istemiyoruz. "Bize penaltı çalsınlar, olmayan korneri versinler" biz öyle şeyleri istemiyoruz. Sadece olan şeyleri versinler. Gerçekten bizi etkileyen 9-10 puan var. Keşke onlar olmasaydı da bugün farklı şeyleri konuşuyor olsaydık. Ama biz, hocalarımız, arkadaşlarımız, malzemecilerimiz, aşçılarımız Malatyaspor için varımızı yoğumuzu harcamaya devam edeceğiz. İnşallah hep birlikte güzel günleri görürüz" ifadelerini kullandı.