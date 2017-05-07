Yeni Marmara Gazetesi’ni Kurşunladığı İddia Edilen Şahıs Yakalandı

Bursa'da Yeni Marmara Gazetesi binasını kurşunladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Yeni Marmara Gazetesi binasını kurşunladığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Bursa'da yayınlanan Yeni Marmara Gazetesi'nin Demirtaş Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan binası dün akşam kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlanmıştı. Olayın faali olduğu iddia edilen 27 yaşındaki M.Y., Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu bugün yakalandı. Şüpheli M.Y'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.