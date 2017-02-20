Yeni Milasspor Şampiyonluğa Koşuyor

Muğla Süper Amatör Küme Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Milasspor şampiyonluk yolunda engelleri bir bir aşıyor.

Muğla Süper Amatör Küme Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Milasspor şampiyonluk yolunda engelleri bir bir aşıyor.

Teknik Sorumlusu Cenk Atasoy nezaretinde çıktığı lig maçlarında seri galibiyetlere imza atan Yeni Milasspor son olarak şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Ortakent Yahşispor'u Gökhan Vardar'ın golü ile geçerek haftayı 3 puanla kapattı.

Yeni Milasspor: 1 - Ortakent Yahşispor: 0

19 Şubat Pazar günü Milas Stadyumu'nda oynanan lig maçında Ortakent Yahşispor'u ağırlayan Yeni Milasspor taraftar desteği ile maçtan 1 - 0 galip ayrılarak zirvedeki yerini korudu.

Maçın ilk yarısında Gökhan Vardar ile golü atan Yeni Milasspor karşılaşmanın ikinci yarısında da ikinci golü arayan taraf oldu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda gol atma çabaları içinde mücadele ederek maçı tamamladılar. Yeni Milasspor aldığı 1 - 0'lık Ortakent galibiyeti ile Ortakent Yahşispor'un şampiyonluk umutlarını sonlandırdı.

Süper Amatör Küme Ligi'nde zirve şampiyonluk yolunda tek rakibi Gümüşlük Gençlikspor kalan Yeni Milasspor, rakibinin 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturmaya devam ediyor.

Haftaya Marmaris'e deplasmanına gidecek olan Yeni Milasspor aldığı seri galibiyetlerle Muğla Süper Amatör Küme Ligi'nde başarılı mücadelesini sürdürüyor.