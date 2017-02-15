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Yeni Milasspor’un U19 Galibiyeti

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Yeni Milasspor’un U19 Galibiyeti
Milas Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen müsabakada karşılaşan Yeni Milasspor ve Milas Belediyesi Beçin Gençlikspor U19 takımları maçı renkli geçti.

Milas Şehir Stadyumunda gerçekleştirilen müsabakada karşılaşan Yeni Milasspor ve Milas Belediyesi Beçin Gençlikspor U19 takımları maçı renkli geçti.

Oynanan futbol müsabakasını Yeni Milasspor U19 takımı, Milas Belediyesi Beçin Gençlikspor U19 takımına karşı 2-0'lık galibiyetle kazandı.

Futbol müsabakasını Muğla bölgesi Hakemlerinden; Engin Atmaca, Muhammet Say, Hüseyin Yenigün yönetti.

Grubunda şampiyonluğa oynayan her iki takım sahaya şu kadrolarıyla çıktılar.

Yeni Milasspor U19 takımı: Kaleci Batuhan, Emre, Hasan, Fahri, Oğulcan, Çağrı, Mehmet, Oğuzhan, Yiğit, Ünalcan, Anıl.

Milas Belediye Beçin Gençlikspor U19 takımı: Kaleci Yusuf, Emre, Alperen Fethi, Ahmet, Yasin, Ali Doğan, Mert, Deniz, Ferhat, Vedat.

Müsabakaya her iki takım istekli, arzulu ve tempolu başladı. Maçın 17. dakikasına kadar müsabaka orta sahada devam etti. Oyunun 18. dakikasında Beçin Gençliksporlu Ali Doğan, üç kişiyi geçerek attığı sert şutu kaleci kurtardı. Oyunun 33. dakikasında Beçin Gençliksporlu Ferhat, ceza sahası içerisinde mutlak golü kaçırdı. Maçın 43. dakikasında Yeni Milassporlu Fahri, üç adımdan mutlak golü kaçırdı. İlk yarı itibariyle her iki takım birbirlerine üstünlük sağlayamadı ve devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya her iki takım, ilk yarıdaki gibi tempolu başladı. Seyreden maçın 67. dakikasında Beçin Gençlikspor, defansının bariz hatasından yararlanan Yeni Milassporlu Oğulcan kafa ile takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Maçın 83. dakikasında Yeni Milasspor'un sağ taraftan kazandığı korneli iyi takip eden Oğulcan, kafa ile kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti. Müsabaka 2-0 Yeni Milasspor U19 takımının üstünlüğü ile sonlandı.

Yeni Milasspor’un U19 Galibiyeti

Yeni Milasspor’un U19 Galibiyeti

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