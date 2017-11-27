'Yeni' otobüs 'Yeni' anlayış

Çorum Belediyesi toplu taşımada yeni bir döneme geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2018 yılı Temmuz ayında toplu taşımada hem otobüslerin tamamı yenilenecek, hem de yeni bir anlayışla hizmet verilmeye başlanacak

Çorum'da toplu taşımada yaşanan sorunların tespiti ve bunların çözüm yolları ile ilgili akademik bir çalışma yaptırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, toplu taşımada yeni dönemin 2018 yılı Temmuz ayında başlayacağını vurguladı.

Başkan Külcü, yeni döneme geçilmesi ile birlikte hatlarda kullanılacak olan otobüslerin teknik özellikleri ve diğer detaylar hakkında şu bilgileri verdi. "Mevcutta 57 uzun aracımız var. Yeni dönemde 72 araçla toplu taşıma hizmeti verilecek. Araç sayımızı 17 artırmış oluyoruz. Zaman içinde gerekirse yine artırabileceğiz. 27 kısa, 45'de uzun araçlarla bu hizmet yapılacak. Araçlar 2018 model olacak. Mevcut araçların yaşı 2018'de 10 olacak. Hemşehrilerimiz bu araçların yerine sıfır km araçlarla toplu taşıma hizmetlerini en iyi şekilde alacaklar" dedi.

RENK KARARI SİZİN!

Başkan Külcü, yeni alınacak olan otobüslerin rengiyle ilgili anket yapacaklarını ve araçların rengine Çorum halkının karar vereceğini söyledi.

'Halk Ekmek' hizmetinizde...

Çorum Belediyesi tarafından 3 bin 500 metrekare alana kurulan Halk Ekmek Fabrikası ile günlük 25 bin ekmek üretim yapılabiliyor

Türkiye'de 60'a yakın ilde halk ekmek üretim yapan fabrikaların olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Halk Ekmek yatırımının 6 Milyon TL’lik bir yatırım olduğunu söyledi. Külcü, "Üretim kapasitemiz şu anda tek vardiyada 25 bin ekmektir. Burayı 3 vardiya çalıştırma imkanımız var. Eğer istersek günlük 75-80 bin ekmek üretmek mümkün. Şehrin tüm ekmek ihtiyacını karşılayabilecek tesisi burada kurmuş bulunuyoruz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.