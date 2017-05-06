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Yeni Projeler Sungurlu’nun Çehresi Değişecek

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Yeni Projeler Sungurlu’nun Çehresi Değişecek
Sungurlu Belediyesi tarafından yaz sezonunda ilçenin çehresini değiştirecek olan Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu caddelerinde yapılacak değişimle...

Sungurlu Belediyesi tarafından yaz sezonunda ilçenin çehresini değiştirecek olan Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu caddelerinde yapılacak değişimle Sungurlu şehir havasına bürünecek. İlçe merkezi, kaldırımları yenilenmesi, yeşil alan ve dekoratif aydınlatma çalışmaları tamamlandığında yepyeni bir kimlik kazanacak.

Bu bölgenin yapılan düzenlemeler ile büyüyen Sungurlu'ya yakışır bir görünüme kavuşacağını belirten Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; "Alparslan Türkeş Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu caddelerini baştan aşağı yeniliyoruz. Sungurlu'nun merkezi olan, ilçede yaşayan hemen herkesin uğrak yeri olan bu bölge, tamamen yeni bir görünüme kavuşacak. Burada yapılan çalışmalar tamamlandığında geniş kaldırımlarıyla hem vatandaşlarımız hem de esnafımız rahat edecek. İnşallah en kısa sürede çarşı merkezimizi yenilerek Sungurlu halkının kullanımına sunacağız" dedi.

"Tüm çalışmalarımızı ilçe halkının ferahı için yapıyoruz"

Kısa sürede başlayıp bitirmeyi planladığımız proje ile bu bölgemizde yaklaşık olarak 2 bin 250 metre bordür, 7 bin metrekare karo döşeneceğini belirten Başkan Şahiner, "Mevcut elektrik direkleri kaldırılarak yerine 5-7 metre boyunda çift konsollu ve led ampullü aleminyum aydınlatma direkleri koyacağız. Şekerbank önünde bulunan havuzu kaldırarak yerine yeni bir havuz ve oturma alanı inşaa edeceğiz. Ne yapıyorsak Sungurlu halkının ferahı için yapıyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız çalışmalar ve yapacağımız projelerde her zaman önceliğimiz insan oldu. Sadece bir şeyleri yapmak için yapmıyor, insanlarımız buralardan faydalanabilir mi? Bunu düşünüyoruz. Yenilenen Sungurlu şimdiden ilçe halkımıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni Projeler Sungurlu’nun Çehresi Değişecek

Yeni Projeler Sungurlu’nun Çehresi Değişecek

Yeni Projeler Sungurlu’nun Çehresi Değişecek

Yeni Projeler Sungurlu’nun Çehresi Değişecek

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