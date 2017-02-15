Yeni sistem 'tek adam' rejimi değil

MHP Samsun Milletvekili Usta, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili tek adam rejimi söylemlerine tepki göstererek, "Şu an sistemimizde Başbakan ve Bakanlara ne tür cezai sorumluluklar getirildiyse, Cumhurbaşkanlığı için de cezai sorumluluklar olacak" dedi

MHP Samsun Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Ankara Büyükelçisi, Mr. Cornelis Van Rij‘iyi makamında ağırladı. TBMM'de bir araya gelen MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hollanda Krallığı Büyükelçiliği, Ankara Büyükelçisi, Cornelis Van Rij, iki ülkenin 400 yıllık tarihi dostluğuna vurgu yaptı ve referandum sürecini ile varlık fonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin geleceğini konuştu.

Büyükelçinin referandum süreciyle ilgili sorusu üzerine, Milliyetçi Hareket Partisi olarak normal şartlarda parlamenter sistemden yana olduklarını vurgulayan Usta, "Esas itibariyle bu tam bir başkanlık sistemi değil biz bunu “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” diye adlandırdık. Bu noktada “tek adam rejimi” şeklindeki değerlendirmeleri aslında haksız bulduğumu ifade etmek istiyorum. Şu anda Cumhurbaşkanı birçok yetki kullanıyor fakat hiçbir cezai sorumluluğu yok. Yeni sistemde ise, şu an sisteminizde başbakan ve bakanlara ne tür cezai sorumluluklar getirildiyse cumhurbaşkanlığı için de cezai sorumluluklar olacak" dedi.

SON KARARI MİLLETİMİZ VERECEK

Seçmenin vekil, parti ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin her birinde farklı görüşleri destekleme imkânı bulacağını ve böylece kuvvetler ayrılığında yani yasama yürütme erklerinde denge oluşabilme ihtimalinin ortaya çıkacağını vurgulayan Usta, “Ayrıca bakanlar meclisin içinden çıkmayacağı için de meclisin denetleme fonksiyonun daha iyi çalışacağını düşünüyorum. Bu kanun16 Nisan'da halkoyuna sunulacak nihayetinde bizim için önemli olan Türk milletinin ne düşündüğüdür. Milletimiz böyle bir sistemi kabul ederse bu sisteme geçilecektir" diye konuştu.