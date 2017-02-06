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Yeni sistem Türkiye'nin önünü açacak

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Yeni sistem Türkiye'nin önünü açacak
Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, "Bir hukukçu olarak halk oylamasının daha güçlü bir Türkiye’nin yolu açacağına inanıyorum” dedi

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni öngören yeni Anayasa değişikliği teklifini değerlendirdi. "Bu referandum milletimizin önünü açacaktır" diyen Başkan İkiz, "Bir hukukçu olarak halk oylamasının daha güçlü bir Türkiye’nin yolu açacağına inanıyorum" dedi.

Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakılmasının hedeflendiğini belirten İkiz, "O zaman, kazanan ülkemizin demokrasisi olacak, kazanan Türk milleti, Türkiye olacaktır. Referandumda, halkımız her zamanki sağduyusunu gösterecektir. Benim bu konuda hiç tereddüttüm yok. Referandumda çok rahatlıkla olumlu sonuç alınacaktır. Halkımız her zaman bizlere inandı, güvendi. Biz de onları mahçup etmedik. Allah’ın izniyle referandumda tüm Türkiye’de olumlu bir sonuç alınacak ve evet çıkacaktır. Halkımız, ülkemizin geleceği için çok önemli olan referandum evet oyunu verecektir. Halkımıza güvendik ve güveniyoruz. Anayasa değişikliği ve referandum vatanımıza, milletimize ülkemizin geleceğine hayırlı olsun" diye konuştu.

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