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'Yeni sistemde millet ne derse o olacak'

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'Yeni sistemde millet ne derse o olacak'
Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, Samsun'da düzenlenen konferansta Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi’ni anlattı. Şentürk, "Yeni sistemde millet ne derse o olacak" dedi

Diriliş Postası Genel Yayın Yönetmeni Erem Şentürk, Ensar Vakfı Samsun Şubesi tarafından düzenlenen konferansta Anayasa Değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni anlattı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da kalabalık bir dinleyici topluluğuna hitap eden gazeteci Şentürk, "Bütün mesele olaylara kendi bakış açımızla bakabilmektir. Başkanlık Sistemi'ne de kendi bakış açımızla bakmayı başarabilirsek, her şey kendiliğinden ve rahatlıkla anlaşılır. Millet ne derse o olacak. Başkanlık sistemi, hızlı, manevra kabiliyeti yüksek, Batı’yla ilişkisi olmayan bu topraklara uygun en iyi yönetim biçimidir. Yeni sistemde artık devlet ve hükümet ayrı olmayacak, aradan bürokrasi kaldırılacak ve millet devlet olacak" dedi.

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