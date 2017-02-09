Kırmızı-Beyazlı oyuncular, Tekkeköy'de yapımı devam eden yeni 19 Mayıs Stadını gezdi. Sahanın zemininden tribünlerine kadar inceleyen oyuncular bu sahada futbol oynamayı iple çektiklerini söylediler. Ziyarette Teknik direktör Osman Özköylü, Sportif Direktör Coşkun Zeren ve Futbol Şube Sorumlusu metin Ateş'te yer aldı. Yetkililerden bilgiler de alan Samsunspor kafilesi, yeni 19 Mayıs Stadı'nın Samsun'a çok yakışacağını ifade ettiler. Futbolcular ziyaretin ardından Sivasspor maçı için Nuri Asan Tesislerine döndüler. Teknik Direktör Osman Özköylü, nezaretinde yapılan antrenmanda oyuncuların moralli olduğu gözlendi.
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- YENİ STADI GEZDİLER
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YENİ STADI GEZDİLER
Samsunspor'lu oyuncular Sivasspor maçı hazırlıkları öncesinde Tekkeköy’de yapımı devam eden yeni 19 Mayıs Stadı'nı gezerek yetkililerden bilgiler aldı
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