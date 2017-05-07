Yeni stat, Samsunspor’un durumuna bağlı

Yeni stadın ligin son haftasında açılabilmesi için Samsunspor ve Bandırmaspor’un herhangi bir iddiasının kalmaması gerektiği belirtildi

DURSUN TÜRK BÜYÜK ÇABA HARCIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından TOKİ'ye yaptırılan 33 bin 919 kişilik Samsunspor'un yeni 19 Mayıs Stadı son aşamasına geldi. Barcelona'nın maçlarını oynadığı Nou Camp örnek alınarak, tribünlerin 15 dakikada boşaltılabilmesi amacıyla turnike sayısı 72 olan stadın inşaatı, 140 bin metrekarelik alanda 4 Ağustos 2013'te temeli atılarak başladı. UEFA standartlarına uygun yapılması için yapılan değişiklikler ve hava şartlarından kaynaklanan nedenlerle yapımı uzun süren stat 469 kamera ile her bölgesi kayıt altına alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk’ün de sık sık incelediği ve çalışmaları yakından takip ettiği Samsunspor’un yeni yuvasında artık düzenlemeler yapılıyor. 42 yıl önce 23 Şubat 1975 tarihinde Trabzonspor'a karşı yaptığı maçla hizmete açılan 16 bin 480 kişi kapasiteye sahip 19 Mayıs Stadı’nın yarınki Giresunspor maçına son kez ev sahipliği yapıp yapmayacağı, merak konusu oldu.

YETİŞMESİ ZOR

Yetkililerden alınan bilgiye göre, bu Giresunspor maçının 42 yıllık 19 Mayıs Stadı’ndaki son maç olup olmayacağı Samsunspor’un ligdeki konumuna bağlı. Maç oynanabilecek hale gelen yeni 19 Mayıs Stadı’nda son hafta Bandırmaspor karşılaşmasının oynatılabilmesi için her iki takımın da ligde herhangi bir iddiasının bulunmaması gerektiği belirtildi.

Elektronik bilet sisteminin son maça yetişmesinin zor olması nedeniyle kritik durumda bulunan iki takımın da burada maç oynamasına federasyon yetkililerinin izin vermediği, fakat gerek Samsunspor’un gerekse Bandırmaspor’un ligde hiçbir iddiası bulunmaması durumunda Kırmızı-Beyazlı yönetimin federasyonun vereceği para cezasını da göze alarak bu maçı yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynatacağı öğrenildi.

TFF 1’nci Ligin son haftasında yeni stadın açılabilmesi için tek şart, hem Samsunspor’un hem de Bandırmaspor’un ligde hiçbir iddiasının bulunmaması. Eğer iki takımdan birinin bile durumu son maça kaldığı takdirde bu karşılaşmanın mevcut statta oynatılacağı ifade edildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Spor Müdürümüz Davut Aktaş'a, stadın özellikleri hakkında daha önce Samsuna gelişinde bilgi vermişti. Dursun Türk'ün sık sık Samsun'a geldiği stadı yakın takibe aldığı biliniyor. Bir an önecede bitmesi için adata gecesine gündüzüne kattığı herkes tarafından biliniyor.