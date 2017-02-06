  • BIST 87.517
  • Altın 145,599
  • Dolar 3,6845
  • Euro 3,9492
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 16 °C
  • Amasya 12 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • FETÖ'NÜN KİTABINI YAZDI
  • Asayiş olaylarında 'resmi' düşüş var
  • Bu Erdoğan'ın değil 'memleketin meselesi'
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?

Yeni Statla İlgili Evkur Yeni Malatyaspor’a Kötü Haber

» »
Yeni Statla İlgili Evkur Yeni Malatyaspor’a Kötü Haber
Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya'ya yeni yapılan statla ilgili yaptığı açıklamada "Tüm Malatyalılar gibi biz de stadın...

Malatya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı, Malatya'ya yeni yapılan statla ilgili yaptığı açıklamada "Tüm Malatyalılar gibi biz de stadın bakanımız tarafından teslim alınıp, bize verileceği günü bekliyoruz. Öyle tahmin ediyorum, Nisan sonu Mayıs başı gibi belki bir iki son maç yeni statta oynatılabilir" dedi.

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde İHA'ya açıklamalarda bulunan Sadi Fındıklı, mevcut yüklenici firmanın kendi üzerine düşen işleri bitirmek üzere olduğunu ancak stadın devralındıktan sonra maç oynanması için bir süre daha bekleneceğini belirti.

"Stadyumun bitmesi bu nedenle biraz zaman alabilir"

Evkur Yeni Malatyaspor'un bu sezonun son maçlarını yeni statta oynayabileceğini kaydederek, "Stat yapılırken ilk aşamada görülemeyen bazı eksiklikler oluyor, projede olmayan, ya da sonradan revize edilen işler çıkıyor. Bunlar locaların bölünmesinden, soyunma odalarına kadar diğer eksiklikleri oluşturuyor. Şu anda mevcut firma kendi üzerine düşen işleri bitirmek üzere. Ancak bu demek değil ki hemen stadı bakanlığımız ya da TOKİ devralır almaz burada maç oynanacak. Her şeyden önce zemin konusu var. Mevsim itibariyle çimlerin canlanıp kök salmaları, üzerinde top oynanacak seviyeye gelmesi çok önemli. Şu an ki çimlerimiz rulo çimler, biyolojik ritimleri gereği kış aylarında çalışmıyor. Bahar aylarında çimler kök salınca zemin oturacak. Tabi sadece zemin üzerinden gitsek bile sezon sonunu bulmuş oluyoruz. Zaten bakan bey de böyle istiyor. Öyle tahmin ediyorum ki Nisan sonu Mayıs başı gibi belki bir iki son maç yeni statta oynatılabilir. Antalya, Kayseri, Mersin hatta Galatasaray bile erken girmesinden dolayı sıkıntı yaşadı. Hatta uzmanlar eğer erken girilirse zemin yeniden değişebilir diyorlar. Stadyumun bitmesi bu nedenle biraz zaman alabilir. Mevcut sahamız İnönü Stadı'nın ağır tonajlı makinelerle kar temizliği yapılması sonucu drenaj sistemi çöktü. Artık balçık oluyor ve çimler de çalışmıyor. Tabi yeni stattan dolayı artık bakım da yapılmıyor stadın her bölümünde sıkıntı yaşanıyor. Burada temennimiz Yeni Malatyaspor'un şampiyonluk yolunda bazı maçlarını yeni statta oynayabilmesidir" diye konuştu.

Yeni Statla İlgili Evkur Yeni Malatyaspor’a Kötü Haber

Yeni Statla İlgili Evkur Yeni Malatyaspor’a Kötü Haber

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hikmet Ferudun Tankut: “Umarım Fenerbahçe Maçının Acısını Bizden Çıkarmaya Çalışmazlar”06 Şubat 2017 Pazartesi 15:28
  • Emrah Tuncel Artık Manisaspor İçin Ter Dökecek06 Şubat 2017 Pazartesi 15:08
  • Gaziantepspor’da Antalya Kampı Sona Erdi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:53
  • Fenerbahçe, Bursaspor Maçı Hazırlıklarına Başladı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:53
  • Mustafa Yumlu İlk Maçına Çıktı06 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
  • Beşiktaş’ın, Benfica Maçı En İyiler Arasına Girdi06 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
  • Beşiktaş’ta Karabükspor Maçı Hazırlıkları Başladı06 Şubat 2017 Pazartesi 13:33
  • 3 Bant Bilardo Dünya Kupası Bursa’da Start Aldı06 Şubat 2017 Pazartesi 13:23
  • İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası Samsun’da06 Şubat 2017 Pazartesi 12:43
  • En İyi Gol Cenk Tosun’un06 Şubat 2017 Pazartesi 12:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti