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Yeni Transferler Yedek Başlıyor

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Yeni Transferler Yedek Başlıyor
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri açıklandı. İki takımın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden sadece Ryan Babel ilk 11'de sahaya çıkıyor.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri açıklandı. İki takımın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden sadece Ryan Babel ilk 11'de sahaya çıkıyor. Diğer isimler ise karşılaşmaya yedek başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasının en önemli maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçın ilk 11'leri açıklanırken, iki takımın ara transferde kadrosuna kattığı isimlerden yalnızca Hollandalı yıldız Ryan Babel mücadeleye ilk 11'de başlayacak. Kartal'ın savunmadaki isimlerinden Mitrovic mücadeleye yedek olarak başlayacak. Beşiktaş'ın tekrar kadrosuna kattığı Demba Ba ve Ersan Adem Gülüm de henüz hazır olmadıkları için bu maçta da 18 kişilik kadroda yer almadı.

Aslan'ın 2 oyuncusu da yedek

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık da Tudor tarafından ilk 11'de tercih edilmeyen isimler oldu. İki futbolcu da 18 kişilik kadroda yer alırken, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında şans bekleyecek.

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