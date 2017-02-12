Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Türkiye bugün böyle bir yol ayrımındadır. Yeniden tarih sahnesinde yer almak için; Güçlü bir Türkiye için 'evet' diyoruz. Yeni Türkiye dünden daha güçlü olacak" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Temizlik İşleri Birimi personeli ile Altın Meşe Park'ta bir araya geldi. Temizlik İşleri Birimi Müdürü Hakan Ortaç, İnsan Kaynakları Birimi Müdürü Gökay Erkan’ın da katıldığı teşekkür yemeğinde personelle sohbet eden Başkan Genç, şehrin standartlarını daha da yükseltmek için ilk günkü heyecanla çalıştıklarını belirterek, Yeni Türkiye'nin dünden daha güçlü olacağını söyledi.

EKİP RUHU İLE ÇALIŞTIK

Genç, "Yeni Türkiye yolunda bizler aynı azim ve kararlılıkla, aynı heyecanla çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Biliyoruz ki; Türkiye referandumdan sonra inşallah yoluna güçlü bir şekilde devam edecek. Yeni Türkiye yolunda üzerimize düşen sorumluluğu hissedeceğiz ve buna göre davranacağız. Bu manada bugüne kadar iyi bir ekip ruhu ile çalıştık. Hep üreten olduk. Yeniliklerin öncüsü olduk. Yeni hizmetler ürettik. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, aynı heyecanla ilk günkü gibi çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

STANDARTLARI YÜKSELTMEK İSTİYORUZ

Şehrin ve insanların ihtiyaçlarının sürekli değiştiğine işaret eden Başkan Genç, "Yeni hizmetler üretecek vizyona, insan kaynağına ve enerjiye sahibiz. Büyük medeniyetler inşa etmiş bir ecdadın torunlarıyız. Bunun şuurunda olursak başaramayacağımız iş yok. Yaşadığımız şehrin, ülkenin standartlarını her zaman yükseltmek istiyoruz. Ülkeler de insan gibi büyür, gelişir, güçlenir, yeniliğe, değişime ihtiyaç duyar. Türkiye de bugün değişim için böyle bir yol ayrımındadır. Yeniden tarih sahnesinde yer almak için; güçlü bir Türkiye için evet diyoruz. Yeni Türkiye dünden daha güçlü olacak. Şuurlu bir şekilde bu durumun farkına varırsak dünyanın bizden beklediği role yeniden kavuşuruz. Bugüne kadar ki gayretlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.