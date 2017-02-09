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'Yeni Türkiye milletimizin hayalidir'

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'Yeni Türkiye milletimizin hayalidir'
Ankara'da bir dizi önemli ziyaretlerde bulunan Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Yeni Türkiye artık milletimizin hayalidir. Şimdi söz milletimizde. Yeni Türkiye'ye evet diyecektir" dedi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Başkent Ankara'da bir dizi önemli ziyaretlerde bulundu. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Memur-Sen Onursal Genel Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ve AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakçı Kan'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret eden Başkan Genç, Kaya, Gündoğdu ve Kan'a Canik Belediyesi tarafından Yeni Türkiye'nin inşasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Yeni Türkiye Yolunda konferanslarını içeren "Milli Mücadele Şehrinden Yeni Türkiye'ye Giden Yol" isimli kitabı hediye etti.

Türk halkının yeni Türkiye'ye, yeni anayasaya, Cumhurbaşkanlığı sistemine 'evet' diyeceğine inandığını dile getiren Başkan Genç, " Yeni Türkiye artık milletimizin hayalidir. Türkiye 30, 40, 50 yıl öncesinin Türkiye'si değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacak bir Türkiye inşa ediliyor. Sessiz devrimi gerçekleştiren bir Türkiye var. Biz Türkiye'yi seviyoruz ve yeni anayasaya, Cumhurbaşkanlığı sistemine evet diyoruz. Şimdi söz milletimizde. Milletimiz de inşallah istikrarsızlıkların tarihe gömülmesine, milli iradenin yegane karar verici olmasına, Yeni Türkiye'ye evet diyecek "dedi. 

MİLLETVEKİLLERİ CANİK'İ TAKİP EDİYOR 

Gündoğdu ve Kan, şunları söyledi: "Canik Belediyemizin düzenlediği Yeni Türkiye Yolunda konferanslarında biz de yer aldık. Canik'te gördüğümüz enerji, yerel bir belediyenin Yeni Türkiye sürecine katkısı bizleri mutlu etti. Konferansların kitap haline gelmesi oldukça güzel bir çalışma. Yeni Türkiye'ye katkısı nedeniyle Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz."

Canik Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Gündoğdu ve Kan, özellikle Yeni Türkiye Yolunda konferanslarının önemine işaret etti.

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