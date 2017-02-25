Yeni Yerleşim Alanlarına Yeni Kaldırımlar

Çankırı Belediyesi, yeni yerleşim alanlarında gerçekleştirdiği yol ve asfaltlama çalışmalarımın ardından kaldırım çalışmalarına başladı.

Çankırı Belediyesi, yeni yerleşim alanlarında gerçekleştirdiği yol ve asfaltlama çalışmalarımın ardından kaldırım çalışmalarına başladı.

Çankırı'nın yerleşime yeni açılan alanlarında çalışmalar aralıksız yürütülüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce gerçekleştirilen alt yapının ardından yol açma, düzenleme ve asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı yeni yerleşim alanlarında kaldırım çalışmalarına başladı. Yoğun kar yağışının ardından bozulan kaldırımların bakım ve onarımını gerçekleştiren ekipler, yeni sezonun başlaması ile birlikte Aksu Mahallesi Çelebi Sokak, Çiçek Sokak, Söğüt Sokak, Yayla Caddesi ile Buğday Pazarı Mahallesi Beşkavaklar Caddesi'nde kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Toplam bin 352 metre yeni kaldırım çalışmasında; bin 300 metrekare bordür, 2 bin 500 metrekare parke taşı ile görme engelli vatandaşlar için bin metrekare hissedilebilir yüzey kullanılacak. Yeni yerleşim alanlarının artması ile birlikte genişleyen ve büyüyen Çankırı'da vatandaşlar, Belediye'nin hizmet alanlarından her geçen gün daha fazla yararlanıyor. Yol açma çalışmalarının ardından gerçekleştirilen modern kaldırımlar, mahalle sakinlerine rahat ve güvenli ulaşım imkânı sağlayacak.